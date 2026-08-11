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Supuesta amenaza iraní obligó a Trump a cambiar de avión oculto en un vehículo de catering tras cumbre de la OTAN

La Casa Blanca defendió la seguridad del nuevo Air Force One, afirmando que cuenta con altos protocolos para proteger al presidente ante las amenazas de sus enemigos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, fue evacuado secretamente de Turquía el 8 de julio. Foto: AFP.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, fue evacuado secretamente de Turquía el 8 de julio. Foto: AFP.
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Se reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado discretamente de Turquía el pasado 8 de julio a bordo de un avión militar más pequeño debido a una amenaza de asesinato atribuida a Irán, según una reconstrucción publicada por The Washington Post y posteriormente respaldada por The New York Times.

La operación de seguridad se produjo después de la cumbre de la OTAN en Ankara y contempló una maniobra destinada a ocultar la ubicación del mandatario. El mandatario había abordado inicialmente el antiguo Air Force One, pero después fue sacado de la aeronave y trasladado, oculto en un vehículo de catering, a un C-32A de la Fuerza Aérea estadounidense.

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El avión presidencial continuó su trayecto como señuelo, mientras Trump viajaba en secreto hacia Reino Unido. Periodistas que formaban parte de la comitiva presidencial y algunos funcionarios de la Casa Blanca permanecieron en el Air Force One sin saber que el mandatario ya no estaba a bordo.

Una vez en la RAF Mildenhall, en Suffolk, el republicano habría regresado de manera clandestina al antiguo avión presidencial antes de trasladarse nuevamente al Boeing 747-8 donado por Catar, aeronave en la que finalmente emprendió el viaje hacia Estados Unidos.

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Trump reconoció que existían riesgos

El presidente fue interrogado sobre las razones del cambio de aeronave. Trump negó inicialmente que existiera algún problema adicional. "Ninguno", respondió al ser preguntado directamente.

Cuando se le cuestionó por qué los periodistas habían recibido instrucciones para mantener cerradas las persianas, el mandatario respondió que probablemente se encontraban en un vuelo peligroso. En otro momento, al ser consultado sobre la posibilidad de que existiera una amenaza concreta contra el avión presidencial, afirmó: "Tengo una amenaza todo el tiempo. Soy el número uno de su lista".

La declaración fue interpretada en el contexto de las advertencias sobre posibles acciones de Irán contra Trump, especialmente después de las tensiones acumuladas entre Washington y Teherán.

La Casa Blanca defiende la seguridad del nuevo Air Force One

Tras la publicación de la información, la Casa Blanca rechazó las dudas sobre la seguridad del Boeing 747-8 entregado por Catar.

El director de Comunicaciones, Steven Cheung, declaró a la AFP que el aparato cuenta con medidas suficientes para proteger al presidente y a su equipo. "El nuevo Air Force One es una aeronave de última generación que ha sido equipada con protocolos de seguridad de alto nivel que garantizan la seguridad del presidente y de su equipo", afirmó.

Posteriormente, en declaraciones recogidas por CNN, el portavoz sostuvo que Washington emplea todos los recursos disponibles para enfrentar las amenazas contra el mandatario. "Hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestro alcance para hacer frente a esas amenazas".

La revelación de la maniobra, no obstante, abrió nuevas interrogantes sobre la naturaleza exacta de la amenaza iraní y sobre el nivel de información que recibió la propia comitiva presidencial.

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