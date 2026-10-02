Reasignan en nuevos cargos a 10 generales PNP “por necesidad de servicio”

El Ejecutivo reasignó en el cargo a 10 generales de la Policía Nacional del Perú. La medida lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro del Interior, César Astudillo.

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"El Ministerio del Interior (Mininter) impulsa el fortalecimiento de la capacidad institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP) mediante la reasignación de diez oficiales generales, en función de las necesidades del servicio", se lee en el comunicado emitido por ese portafolio.

La medida fue oficializada a través de la Resolución Suprema N.° 238-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano, que aprueba los cambios de cargo de los oficiales generales en distintas unidades y dependencias de la institución policial, de acuerdo con los requerimientos del servicio.

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De acuerdo con la norma, las reasignaciones comprenden a nueve oficiales generales, cuya nueva ubicación en los cargos se establece en el artículo 1, así como a un oficial general adicional, cuya reasignación, sin costo para el Estado, tiene efectividad desde el nueve de setiembre de 2026, conforme al artículo 2.

Entre ellos, el teniente general PNP Manuel Elías Lozada Morales fue reasignado de la Comandancia General a la Inspectoría General de la PNP; el general PNP Adolfo Gregorio Valverde Arcos pasó de la Dirección de Recursos Humanos a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General.

En tanto, el general PNP Samuel Jesús Peralta Campos fue reasignado de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad al Comando de Operaciones Policiales; mientras que el general PNP Julio Óscar Mariño Ripa pasó de la Dirección de Inteligencia a la Secretaría Ejecutiva de la Policía Nacional.

Por su parte, el general PNP Glenn Anthony García Chávez deja la Dirección Contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes para liderar la Dirección de Inteligencia de la PNP. En su reemplazo estará el general PNP Víctor Teófilo Camarena Valenzuela, quien estaba a cargo de la Dirección de Comunicación e Imagen Institucional.

Asimismo, la resolución dispone que la Secretaría Ejecutiva de la PNP adopte las acciones correspondientes, en el ámbito de sus competencias, para ejecutar las reasignaciones de conformidad con las disposiciones legales vigentes.