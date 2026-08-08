Exabogado personal de Trump asume como fiscal general de EE. UU. pese a posible politización del Departamento de Justicia

Blanche, exabogado personal de Donald Trump, fue fiscal general interino y logró su confirmación tras hacer concesiones en propuestas polémicas. Foto: AFP.

Blanche, exabogado personal de Donald Trump, fue fiscal general interino y logró su confirmación tras hacer concesiones en propuestas polémicas. Foto: AFP.

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El Senado de Estados Unidos confirmó a Todd Blanche como fiscal general del país, consolidando al exabogado personal de Donald Trump al frente del Departamento de Justicia. La designación salió adelante por 50 votos contra 49, en una votación ajustada que evidenció las reservas existentes incluso dentro del Partido Republicano.

Las senadoras republicanas Susan Collins y Lisa Murkowski se unieron a los demócratas para rechazar el nombramiento. Blanche, que hasta ahora ejercía como fiscal general interino, consiguió superar las objeciones de algunos miembros de su partido después de retirar una de sus iniciativas más cuestionadas y precisar el alcance de otra medida relacionada con el mandatario.

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"Me siento profundamente honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Justicia", escribió el nuevo funcionario tras su confirmación.

La llegada del nuevo fiscal general profundiza el debate sobre la independencia del Departamento de Justicia. Los demócratas sostienen que su estrecha relación con el líder republicano supone un riesgo de politización de la institución, mientras que el presidente describe a Blanche como una "estrella".

Las concesiones que facilitaron su confirmación

La candidatura de Blanche enfrentó obstáculos dentro de la propia bancada republicana. Entre los asuntos que generaron mayor preocupación estuvo su propuesta de establecer un fondo de 1.800 millones de dólares destinado a personas que Trump considera víctimas de "persecución judicial".

La iniciativa podía beneficiar a partidarios del presidente involucrados en el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021, cuando una multitud intentó impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden en 2020.

Otro punto controvertido fue una propuesta que contemplaba inmunidad para el mandatario frente a auditorías fiscales. Blanche finalmente precisó que el acuerdo para el líder republicano, sus dos hijos mayores y la Organización Trump tendría carácter retroactivo y se limitaría a ejercicios fiscales anteriores, sin extenderse a futuras declaraciones.

Además, emitió una orden escrita para eliminar el fondo destinado a combatir la denominada "instrumentalización política" de la justicia. Con estas medidas consiguió reducir las objeciones entre los republicanos que podían poner en riesgo su confirmación.

Los demócratas cuestionan su independencia

La oposición demócrata se centró especialmente en la relación profesional previa entre Blanche y Trump. Dick Durbin, senador demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, cuestionó que el nuevo fiscal general pueda actuar con independencia del presidente.

"Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo", afirmó Durbin. Según el senador, "El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente".

Las críticas se producen mientras los demócratas acusan a Trump de utilizar el Departamento de Justicia para impulsar una campaña de "represalias" contra sus adversarios.

Un fiscal general con una relación previa con Trump

Antes de incorporarse al gobierno, Blanche fue integrante del equipo jurídico personal de Trump durante varios de sus procesos penales.

Entre ellos estuvo el juicio celebrado en Nueva York por los presuntos pagos destinados a comprar el silencio de la actriz Stormy Daniels. También participó en la defensa del presidente frente a dos causas federales presentadas por el fiscal especial Jack Smith.

Uno de esos procesos estaba relacionado con el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras la salida de Trump de la Casa Blanca. El segundo investigaba sus esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Ambos casos fueron desestimados después de la victoria de Trump en las elecciones de 2024.

La trayectoria de Blanche también provocó cuestionamientos por su gestión de la publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein, condenado y fallecido agresor sexual que en el pasado mantuvo una relación cercana con Trump. Víctimas de Epstein criticaron la manera en que el Departamento de Justicia manejó la divulgación de esos documentos.

Con su confirmación, Blanche pasa de ser uno de los principales abogados de Trump a dirigir la institución encargada de hacer cumplir las leyes federales.