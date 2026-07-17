Estados Unidos bombardea infraestructura iraní mientras la Guardia Revolucionaria responde contra bases estadounidenses

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Estados Unidos completó su sexta noche consecutiva de bombardeos sobre territorio iraní, con ataques a infraestructuras clave de transporte y energía, lo que dejó un saldo de al menos siete muertos y 20 heridos, según datos de la agencia estatal iraní IRNA.

La respuesta de Teherán no se hizo esperar: una lluvia de drones y misiles contra posiciones estadounidenses y países aliados sacudió el Golfo Pérsico, provocó cortes energéticos, civiles heridos y el colapso casi total del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, y reanudó formalmente las hostilidades abiertas que se arrastran desde el 7 de julio tras ataques a barcos en el Golfo.

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Las fuerzas estadounidenses concentraron sus ataques en el sur y sureste de Irán, y golpearon cinco puentes, la estación de tren de Bandar Khamir y el aeropuerto de Iranshahr. Reuters verificó mediante imágenes satelitales y material audiovisual la gravedad de los daños en el puente de Kahurestán.

Pese a ese reporte, el ejército estadounidense afirmó en X haber atacado "decenas de objetivos militares iraníes, como instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, infraestructura logística militar e instalaciones marítimas", mientras que el presidente Donald Trump advirtió que lanzaría una ofensiva aún mayor para presionar a Teherán a desistir del bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

El impacto civil obligó al ministerio iraní de Energía a pedir a la población apagar el aire acondicionado en horas punta "para ayudar a garantizar un suministro eléctrico estable en las provincias del sur, confrontadas actualmente a un calor extremo y a ataques contra las instalaciones de alimentación eléctrica".

Contraataque iraní contra bases estadounidenses

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) respondió de forma coordinada y expandió el conflicto hacia las bases estadounidenses.

Mediante un comunicado, declaró que "como parte de las operaciones de represalia llevadas a cabo anoche, los valientes combatientes de la fuerza aeroespacial de los Guardianes de la Revolución (...) lanzaron un ataque fuerte y por sorpresa contra la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Catar, para castigar al agresor y al ejército estadounidense que mata a niños".

La IRGC también reivindicó un ataque contra la base de Al-Tanf, en Siria, descrito como “un ataque sorpresa contra el Centro de Mando de Operaciones Especiales del enemigo en represalia por la sangre de los soldados iraníes mártires en Iranshahr”, y afirmó haber alcanzado con drones de tipo Arash y misiles varios aviones de combate y de abastecimiento estadounidenses estacionados en Jordania, además de atacar radares en Omán e instalaciones en Kuwait.

En Catar, país mediador en la guerra, el Ministerio del Interior reportó que un menor resultó herido por la caída de escombros tras la interceptación del ataque. Por su parte, los sistemas antiaéreos de Jordania derribaron tres misiles iraníes sin provocar víctimas, mientras que, en el Kurdistán iraquí, las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos destruyeron ocho drones en Erbil, en una jornada en la que también murieron ocho rebeldes kurdos iraníes en el norte de Irak en un ataque atribuido a Irán.

Se vuelve a frenar el comercio en el estrecho de Ormuz

El recrudecimiento del conflicto cortó el comercio energético global en el estrecho de Ormuz, principal ruta mundial para el transporte de petróleo y gas, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del crudo y del gas natural licuado (GNL) mundial.

Solo tres buques de carga cruzaron el estrecho el último jueves, la cifra diaria más baja desde mayo, frente a un promedio de 125 embarcaciones antes del conflicto, de acuerdo con datos de tráfico marítimo citados por Reuters.

En este escenario, el barril de crudo Brent superó los US$85 este viernes, con un alza cercana al 1% en las primeras operaciones asiáticas, mientras que el WTI avanzó un 1,3% hasta los US$79,95, al tiempo que la agencia de seguridad marítima británica UKMTO informó que un barco fue alcanzado por un "proyectil no identificado" frente a las costas de Omán sin causar víctimas.

Ante la amenaza de que Washington golpee la red eléctrica, Reuters informó que Teherán pidió a sus aliados hutíes en Yemen que estén preparados para cerrar el estrecho Bab el-Mandeb, la ruta petrolera del Mar Rojo.

Un portavoz del ejército iraní, citado por la televisión estatal, amenazó directamente con ampliar los objetivos al declarar que "si los estadounidenses atacan las infraestructuras de la república islámica, entonces todos los lugares de la región se convertirán en objetivos legítimos para Irán".

Pakistán, país mediador entre los beligerantes, y China llamaron con urgencia a Irán y a Estados Unidos a reanudar las negociaciones, y pidieron una "vuelta a la normalidad en el estrecho de Ormuz", bloqueado nuevamente por Irán el fin de semana pasado, lo que provocó el restablecimiento del bloqueo de los puertos iraníes por parte de Washington.