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Dubái apuesta por un nuevo puerto para evitar el estrecho de Ormuz: aumentará 13% su capacidad y reforzará el comercio mundial

El megaproyecto asegurará el transporte de mercancías en el golfo de Omán en caso de interrupciones por conflictos en la región.

La tensión geopolítica en Oriente Medio lleva a Emiratos Árabes a acelerar el desarrollo de nuevas terminales marítimas.
La tensión geopolítica en Oriente Medio lleva a Emiratos Árabes a acelerar el desarrollo de nuevas terminales marítimas. | Composición LR/AFP/ChatGPT
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La creciente tensión geopolítica en Oriente Medio impulsó a Emiratos Árabes a acelerar una crucial decisión logística. En este escenario, el gigante DP World, controlado por el Gobierno de Dubái, pactó el desarrollo de nuevas terminales en la costa oriental del país con el objetivo de blindar las cadenas de suministro y mitigar la dependencia del estrecho de Ormuz, uno de los pasos comerciales más vulnerables del planeta.

Esa infraestructura busca robustecer la red de transporte emiratí frente a las frecuentes interrupciones marítimas causadas por la disputa entre Irán y Estados Unidos. Sobre la alianza, el presidente de la Autoridad Portuaria de Fujairah, el jeque Saleh Bin Mohammed Al Sharqi, destacó que el convenio constituye un "hito importante" que posicionará al territorio como "una de las puertas de entrada marítimas más importantes de la región".

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¿Cómo evitará el estrecho de Ormuz el nuevo puerto de DP World en Fujairah?

DP World y la Autoridad Portuaria de Fujairah firmaron una concesión de 50 años para construir un complejo marítimo en el golfo de Omán. Esta obra estratégica abarca la terminal multipropósito de Al Rugaylat y una instalación de flete en Dibba. La infraestructura creará un acceso comercial alternativo para Emiratos Árabes Unidos fuera del convulso paso naval de Ormuz.

El megaproyecto incrementará la capacidad operativa de la empresa de 19,4 a casi 22 millones de TEU al año, lo que representa un alza del 13%. En detalle, la sede de Al Rugaylat gestionará hasta 2,5 millones de contenedores, 1,7 millones de toneladas de mercancía y 190.000 vehículos anuales; paralelamente, el puerto de Dibba sumará 3,6 millones de toneladas de carga adicional. Según la compañía, "el sistema elevará su capacidad nacional" para recibir buques portacontenedores de última generación.

La red logística interior conectará esta plataforma con Jebel Ali mediante rutas terrestres y la futura red ferroviaria. Por consiguiente, el transporte de mercancías hacia Dubái y Abu Dabi quedará blindado ante eventuales cierres o tensiones geopolíticas zonales, un factor clave que consolidará la resiliencia del comercio emiratí.

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¿Por qué el proyecto en Fujairah revolucionará el comercio mundial y la seguridad militar?

DP World confirmó que la megaobra se completará en un plazo aproximado de dos a tres años a partir del arranque de las construcciones. Sin detallar el capital total destinado, la compañía afirmó que el desarrollo busca garantizar una infraestructura preparada para responder a futuras interrupciones del comercio internacional.

La relevancia estratégica del plan radica en la vulnerabilidad histórica del estrecho de Ormuz, enclave que antes de la escalada bélica canalizaba cerca de un 25% del crudo marítimo y el 20% del gas natural licuado global. El aumento de riesgos en dicha zona provocó una drástica disminución del tráfico de embarcaciones, obligando a los gobiernos a explorar vías seguras.

Ubicado frente al golfo de Omán y con acceso libre al océano Índico, el emirato de Fujairah sortea por completo el paso crítico. Gracias a este despliegue, Emiratos Árabes Unidos busca blindar su posición operativa y mitigar el impacto negativo de eventuales conflictos bélicos sobre la cadena de suministros e intercambios energéticos.

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