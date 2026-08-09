La negativa del primer ministro israelí representa un nuevo desacuerdo con Donald Trump, pese a que ambos gobiernos mantienen una estrecha alianza estratégica. | Foto: AFP

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el plan de 15 puntos impulsado por Estados Unidos para Gaza y descartó una retirada de sus tropas mientras Hamás conserve su arsenal. La decisión supone un nuevo desencuentro con Donald Trump, pese a la estrecha alianza entre ambos gobiernos.

Durante una reunión de su gabinete, Netanyahu dejó clara la posición de Israel frente a la propuesta estadounidense, que contempla el desarme de Hamas y una administración palestina transitoria para el territorio.

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Netanyahu endurece las condiciones para retirarse de Gaza

“Las fuerzas israelíes no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos”, afirmó el primer ministro durante la reunión gubernamental.

El acuerdo planteado por Washington contempla que el grupo terrorista entregue sus armas a una nueva autoridad palestina encargada de administrar Gaza durante un periodo de transición. El movimiento palestino aceptó la propuesta, pero la negativa israelí amenaza con retrasar la siguiente etapa del proceso.

Basem Naim, integrante del buró político de Hamás, pidió a EE. UU. intervenir para evitar que las diferencias internas en Israel bloqueen el acuerdo. “Esperamos que los mediadores y la garantía estadounidense presionen a Netanyahu y su gobierno para que se ciñan a la hoja de ruta y no obstruyan el proceso por razones políticas internas y electorales”, declaró a la AFP.

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El conflicto con Trump se cruza con las elecciones israelíes

Aunque rechazó la propuesta de Washington, 'Bibi' destacó su relación con el líder republicano y lo calificó como su "mayor amigo en la Casa Blanca". Sin embargo, también defendió la autonomía de su Gobierno frente a las iniciativas estadounidenses y aseguró que existen puntos en los que ambos países mantienen diferencias.

"Ellos tienen ideas; algunas son aceptables para nosotros y otras no, y sabemos cómo mantenernos firmes en estos asuntos", sostuvo el primer ministro, quien confirmó que mantiene conversaciones con funcionarios estadounidenses para intentar acercar posiciones sobre la aplicación del acuerdo.

El enfrentamiento ocurre mientras Netanyahu busca la reelección en los comicios legislativos del 27 de octubre. Los sondeos muestran una competencia ajustada y reflejan, además, el rechazo que genera el plan para Gaza entre sectores conservadores y los partidos de extrema derecha que integran su coalición.

Un desarme completo antes de cualquier repliegue

La propuesta estadounidense establecía inicialmente que la retirada israelí avanzaría de manera paralela al desarme de Hamás. Sin embargo, el Gobierno de Netanyahu rechazó ese calendario y exigió que la eliminación de la capacidad militar del movimiento palestino sea una condición previa.

La Junta de Paz, organismo creado por Trump para supervisar la implementación del acuerdo, modificó posteriormente su postura tras reunirse con Netanyahu. El organismo señaló que Israel solo tendría que retirar sus fuerzas después de que Hamás haya completado un desarme completo.

El primer ministro israelí consideró insuficiente esa precisión y reclamó la entrega de todo el arsenal de Hamás. "Estamos hablando de un desarme real, no de un desarme ficticio", enfatizó Netanyahu, dejando abierta una nueva fase de negociaciones con Washington.

Una alianza bajo presión

La disputa representa una nueva diferencia entre dos gobiernos que hasta hace pocos meses habían mostrado una estrecha coordinación en asuntos de seguridad. En febrero, Trump respaldó a Netanyahu durante la campaña de bombardeos contra Irán, mientras que posteriormente surgieron discrepancias sobre la posibilidad de alcanzar una tregua con Teherán.

Las tensiones también alcanzaron la relación de Israel con Líbano. La semana pasada, mientras ambos países mantenían negociaciones mediadas por Washington, Netanyahu ordenó nuevos ataques contra territorio libanés como respuesta a una supuesta violación del alto el fuego atribuida a Hezbolá.

Pese a los desacuerdos, Netanyahu insiste en que mantiene conversaciones con la administración estadounidense para modificar los aspectos que considera incompatibles con sus objetivos de seguridad. El futuro del plan dependerá ahora de si Washington y Jerusalén logran conciliar sus posiciones sobre el desarme y la retirada.