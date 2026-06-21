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¿Quién es Abelardo de la Espriella, abogado de ultraderecha y virtual presidente de Colombia?

De la Espriella, abogado penalista de 47 años, ha ganado notoriedad como líder antisistema y defensor de políticas de mano dura contra la delincuencia y el narcotráfico.

La campañade De la Espriella se ha centrado en la seguridad y reformas económicas.
La campañade De la Espriella se ha centrado en la seguridad y reformas económicas. | Foto: Carlos Parra Rios
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Colombia vivió una de las elecciones presidenciales más reñidas de su historia reciente. Con el 99,65% de las mesas informadas en el preconteo oficial, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella se perfila como el próximo presidente del país al obtener una estrecha ventaja sobre el candidato oficialista Iván Cepeda.

Aunque el resultado aún deberá ser ratificado durante el escrutinio oficial, la diferencia registrada en el conteo preliminar hace prever que las variaciones serán mínimas. De confirmarse la tendencia, el país dará un giro hacia la derecha tras cuatro años de gobierno del presidente Gustavo Petro.

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¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella, de 47 años, es un abogado penalista y empresario colombiano que alcanzó notoriedad por representar a figuras públicas en casos de alto perfil y por su constante presencia en los medios de comunicación. Sin experiencia previa en cargos de elección popular, construyó su candidatura como un líder antisistema y como una alternativa al oficialismo.

Nacido en Bogotá y criado en Montería, estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda y fundó su propio bufete en 2002. Durante más de dos décadas ejerció como abogado antes de dar el salto a la política con el movimiento Defensores de la Patria, una plataforma de corte nacionalista y conservador.

Su campaña estuvo marcada por un discurso de mano dura contra la delincuencia, el narcotráfico y los grupos armados ilegales, propuestas que lo posicionaron como el principal referente de la derecha colombiana.

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¿Cuáles son las principales propuestas del candidato?

La seguridad fue el eje central de su campaña. De la Espriella prometió fortalecer a las Fuerzas Armadas, endurecer la lucha contra el crimen organizado y aplicar políticas inspiradas en modelos implementados por países como El Salvador.

En el plano económico, propuso reducir el tamaño del Estado, disminuir la carga tributaria, eliminar algunos impuestos y fomentar la inversión privada. También planteó impulsar nuevos contratos de exploración petrolera y reforzar la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Durante la campaña manifestó su admiración por dirigentes como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei, figuras con las que comparte posiciones conservadoras y una visión favorable al libre mercado.

¿Por qué genera tanta polémica?

La figura de De la Espriella ha estado rodeada de controversias desde antes de su ingreso a la política. Como abogado, defendió a personajes involucrados en casos de gran repercusión pública, mientras que como candidato recibió críticas por algunas de sus declaraciones y por acciones judiciales emprendidas contra periodistas.

Organizaciones defensoras de la libertad de prensa cuestionaron el uso reiterado de demandas por injuria y calumnia contra comunicadores, al considerar que estas acciones podrían afectar el ejercicio periodístico.

Asimismo, durante la campaña enfrentó cuestionamientos por comentarios considerados machistas y por su postura sobre temas como el aborto, los derechos de las personas LGBT y la llamada familia tradicional, posiciones que reforzaron su imagen como representante de la ultraderecha colombiana.

¿Qué sigue tras el preconteo electoral?

El preconteo mostró una diferencia de menos de un punto porcentual entre De la Espriella e Iván Cepeda, lo que convirtió a la elección en una de las más ajustadas de las últimas décadas en Colombia.

Sin embargo, los resultados aún deben ser confirmados mediante el escrutinio oficial, el proceso en el que las autoridades electorales revisan y consolidan las actas de votación. Además, Cepeda anunció que solicitará la revisión de cerca del 27% de las mesas, por lo que insistió en esperar la conclusión del conteo definitivo antes de reconocer formalmente el resultado.

Si la tendencia se mantiene, Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia para el período 2026-2030, lo que marcará un cambio de rumbo político tras el gobierno de Gustavo Petro y el regreso de la derecha al poder en Colombia.

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