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Cantante de Amor Rebelde expone a Óscar Junior y revela desagradable momento tras encuentro con líder de La Bella Luz: “Corté comunicación con él”

Luego de que en las últimas horas se filtrara un video de Óscar Junior Custodio y Rosaly Canario que generó rumores de una relación, la cantante negó cualquier vínculo y reveló el incómodo momento que vivió junto al nuevo dueño de La Bella Luz.

Rosaly Canario, cantante de Amor Rebelde, también es modelo profesional. Foto: Composición LR/Instagram.
Rosaly Canario, cantante de Amor Rebelde, también es modelo profesional. Foto: Composición LR/Instagram.
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La vocalista del grupo Amor Rebelde, Rosaly Canario, se pronunció luego de que en las últimas horas se filtrara en redes sociales un video junto a Óscar Junior Custodio, nuevo líder de La Bella Luz, en el que ambos aparecen dentro de un auto estacionado y muy cercanos. Si bien las imágenes no son muy claras, muchos usuarios especularon que entre ellos existiría un vínculo sentimental.

Sin embargo, ante las críticas, la cantante utilizó su cuenta de Instagram para aclarar que el video viral no forma parte de una estrategia para desviar la atención de la denuncia hecha por Naldy Saldaña, situación que provocó una crisis interna en la agrupación.

Por el contrario, la artista aclaró que el material audiovisual fue grabado hace dos semanas y expuso al llamado 'Senderito'. La artista afirmó que tomó distancia del joven después de que este la hiciera sentir incómoda y explicó que aquel encuentro había sido presentado como una reunión de trabajo, algo que finalmente no ocurrió. "Corte comunicación con él", escribió Rosaly Canario en una publicación en la que se refirió al cantante.

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Cantante de Amor Rebelde revela por qué se distanció de Óscar Jr.

A través de una extensa publicación en Instagram, Rosaly Canario dejó entrever que se sintió engañada, ya que su encuentro con Óscar Junior Custodio se concretó inicialmente como una conversación laboral, pero finalmente esta no se produjo. La situación fue muy desagradable para la cantante, quien decidió cortar toda comunicación con el vocalista de 22 años de La Bella Luz.

"Hasta el día de hoy no mantengo ningún tipo de comunicación con el joven Óscar Junior Custodio. Después de la supuesta reunión que habíamos tenido por motivos de trabajo, la cual finalmente no terminó siendo una reunión laboral y me hizo sentir incómoda, tomé la decisión de cortar toda comunicación con él", escribió.

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Rosaly Canario aclara que no busca desviar la atención de las denuncias en La Bella Luz

La también modelo respondió a los rumores que comenzaron a circular en redes sociales, según los cuales el video sería parte de una estrategia para desviar la atención y minimizar la denuncia realizada por Naldy Saldaña. Rosaly Canario desmintió esta versión y afirmó que no se prestaría para una situación de esa naturaleza.

"Rechazo rotundamente cualquier insinuación de que me estaría prestando para encubrir o minimizar los hechos que hoy son materia de denuncia contra la orquesta. Jamás actuaría para ocultar una situación de esa naturaleza", compartió. Añadió también que esas imágenes fueron grabadas hace dos semanas, antes de que las denuncias en La Bella Luz aparecieran.

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