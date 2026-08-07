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Corte de Lambayeque impulsa programa “Campeones de la Justicia” para prevenir la violencia

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque realizó la actividad “Campeones de la Justicia”, acercando a estudiantes destacados al sistema judicial y promoviendo la erradicación de la violencia.

La jornada incluyó una exposición sobre el funcionamiento del Módulo Judicial. Foto: difusión.
La jornada incluyó una exposición sobre el funcionamiento del Módulo Judicial. Foto: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, desarrolló una visita guiada a estudiantes destacados denominada “Campeones de la Justicia”, una iniciativa orientada a acercar el sistema de justicia a la ciudadanía y formar referentes sociales comprometidos con la prevención y erradicación de la violencia.

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La actividad reunió a estudiantes que han alcanzado importantes logros a nivel regional, nacional e internacional en disciplinas deportivas y académicas, quienes, gracias a su liderazgo y reconocimiento en la comunidad, se convierten en agentes de cambio y en amplificadores de mensajes de sensibilización en una región que enfrenta altos índices de violencia de género.

Los participantes obtuvieron medallas y distinciones en deportes como ciclismo, natación, aguas abiertas, patinaje, ajedrez y wavesky (surf sentado), así como en competencias de idiomas, ciencia, investigación, oratoria, literatura, música, arte, declamación y matemáticas, demostrando que el talento, el esfuerzo y la disciplina también pueden contribuir a la construcción de una sociedad basada en el respeto y la igualdad.

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Estudiantes reconocidos en deportes y académicos participaron en la visita guiada. Foto: difusión.

La jornada se inició con una exposición a cargo de la administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, quien explicó el funcionamiento de esta instancia especializada, las acciones que desarrolla para brindar atención oportuna a las víctimas y los principales avances alcanzados en la lucha para prevenir y erradicar la violencia.

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Posteriormente, los estudiantes recorrieron las instalaciones del módulo y sostuvieron un encuentro con el juez coordinador, César Mateo Agramonte Herrera, quien destacó la importancia de acercar la justicia a las nuevas generaciones y fortalecer el compromiso ciudadano frente a una problemática que requiere la participación activa de toda la sociedad.

Durante la visita, los jóvenes conocieron los despachos judiciales, las funciones que desempeñan los magistrados y el trabajo articulado que realizan los equipos especializados para garantizar la protección de las víctimas. Asimismo, escucharon las reflexiones del juez del Décimo Cuarto Juzgado de Familia, Willy Arnaldo López Fernández, sobre el rol de la justicia y la necesidad de promover una cultura de respeto desde los distintos espacios de desarrollo social.

Finalmente, los estudiantes compartieron sus experiencias y los logros alcanzados en sus respectivas disciplinas, reafirmando su compromiso de convertirse en promotores de valores y en aliados de las acciones orientadas a prevenir toda forma de violencia.

A través de la iniciativa “Campeones de la Justicia”, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque fortalece los vínculos con la comunidad y apuesta por el liderazgo positivo de niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como actores fundamentales para impulsar una cultura de paz, igualdad y respeto en la sociedad.

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