Gustavo Petro advierte que la posesión de Abelardo de la Espriella puede desencadenar una guerra civil en Colombia

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Gustavo Petro afirmó que existe un fraude en las elecciones presidenciales de Colombia y que la posesión de Abelardo de la Espriella, prevista para el viernes en Cali, puede desencadenar una guerra civil. "Estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo", declaró el presidente saliente ante medios en el palacio presidencial de Bogotá.

Según el aún jefe de Estado, el balotaje de junio estuvo marcado por un fraude electoral "algorítmico, sistemático y sobre un volumen de votos enorme" a favor de De la Espriella, quien derrotó al candidato oficialista Iván Cepeda por 251.854 votos, de acuerdo con el escrutinio definitivo del Consejo Nacional Electoral. El mandatario atribuyó la maniobra a dinero y empresas extranjeras con capacidad de alterar algoritmos, sin presentar pruebas concretas del señalamiento.

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Convocan protestas para la posesión de De la Espriella

La bancada de izquierda en el Congreso, liderada por Cepeda, anunció que no asistirá a la ceremonia de posesión y llamó a movilizaciones sociales en Bogotá, Cali y Barranquilla. Petro pidió además conformar "guardias libertadoras", milicias populares que, según explicó, deben actuar en coordinación con el Ejército Nacional y obedecer únicamente a la comunidad organizada en asamblea.

El mandatario alertó también sobre la existencia de explosivos en Cali. "Los grupos del narcotráfico quieren actuar de manera terrorista", escribió en X. Por ese motivo, más de 11.000 miembros de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional resguardarán la investidura en una región golpeada por el conflicto armado.

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Registraduría rechaza las acusaciones

La Registraduría Nacional negó las denuncias de Petro y sostuvo que nunca eliminó el candado hash, el código que garantiza la integridad de los formularios E-14. La entidad explicó que las medidas aplicadas durante los comicios buscaban únicamente resguardar la seguridad y disponibilidad de la información electoral. Observadores internacionales tampoco reportaron irregularidades sistemáticas que comprometieran el resultado.

Pese al rechazo oficial, Petro insistió en que el próximo viernes se realizará "la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó fue Iván Cepeda". El Pacto Histórico, partido del mandatario saliente, mantiene su respaldo a las denuncias y ha convocado a organizaciones sindicales, campesinas e indígenas a defender en las calles las reformas aprobadas durante el gobierno.

Busca cerrar su mandato en EE. UU.

A cuatro días de dejar el cargo, Petro inició gestiones con el objetivo de un último viaje a Estados Unidos. El objetivo, según medios locales, es insistir ante Washington para salir de la lista Clinton de la OFAC, que restringe su acceso al sistema financiero por presuntos vínculos con el narcotráfico. El ahora líder de la oposición ya planteó el tema en una llamada con Donald Trump a inicios de julio.

El presidente también manifestó su intención de visitar Princeton, lugar donde fueron esparcidas las cenizas de Albert Einstein. Su visa vence el mismo viernes en que culmina su mandato presidencial.