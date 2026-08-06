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Colombia despliega 11.000 uniformados para garantizar la seguridad de la investidura de Abelardo de la Espriella

Cali se convirtió en el epicentro de uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos años para recibir la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. Mandatarios y delegaciones internacionales asistirán al acto bajo estrictas medidas de protección.

Cali se convirtió en el epicentro de uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos años para recibir la toma de posesión de Abelardo de la Espriella
Cali se convirtió en el epicentro de uno de los mayores operativos de seguridad de los últimos años para recibir la toma de posesión de Abelardo de la Espriella
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Un robusto contingente de 11.000 uniformados de la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana fue desplegado en Cali para blindar la investidura presidencial de Abelardo de la Espriella, que se realizará este viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali. La operación incluye patrullajes en zonas de ladera, control del espacio aéreo y vigilancia en las principales avenidas de la capital del Valle del Cauca.

Decenas de miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y un equipo de élite del Ejército tomaron la noche del martes la Comuna 18, un barrio ubicado a solo cinco minutos del recinto donde se celebrará el acto con presencia de dignatarios internacionales. La teniente Jennifer Rojas Rodríguez, del Gaula Militar, explicó que se trata de “acciones de prevención y seguridad para garantizar que el viernes la jornada transcurra sin contratiempos, pues tenemos todas nuestras capacidades desplegadas en toda la ciudad”.

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El ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, Pedro Sánchez, alertó sobre una amenaza “latente” de actos terroristas durante la ceremonia. “Muy seguramente estos criminales pretenderían afectar este evento democrático”, afirmó a la emisora La FM. La advertencia se produce en medio de tensiones políticas luego de que el presidente saliente desconociera el triunfo del mandatario electo, alegando un supuesto fraude que ninguna autoridad ha respaldado.

Desactivan bus bomba cerca de Cali antes del acto

La Policía Nacional ejecutó la madrugada del miércoles la Operación Prometeo en la vía Panamericana, principal corredor del suroeste del país. Allí interceptó un autobús acondicionado con 420 kilos de nitrato de amonio distribuidos en siete cilindros. Según el comunicado oficial, el vehículo iba a ser utilizado contra instalaciones militares y policiales en Cali por orden de Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central, la más grande disidencia de las extintas FARC.

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“Esta acción terrorista era ordenada desde el Bloque Occidental Jacobo Arenas, con el propósito de sabotear y generar vigencia militar durante el acto de posesión”, detalló la institución. Abelardo de la Espriella, de 48 años, ganó los comicios con la promesa de bombardear a los grupos ilegales que operan en el suroeste colombiano. De acuerdo con sus declaraciones, al celebrar el traspaso de mando en esta urbe empezará también “a retomar la soberanía” en materia de seguridad ciudadana.

Operativo moviliza 11.000 militares y policías

El subintendente Daniel Ariza Giraldo, del GOES, señaló que la presencia en zonas de ladera responde a la capacidad de las tropas de llegar a cualquier rincón de la ciudad. “Estamos entrenados para atacar a estos grupos criminales gracias a nuestras capacidades especiales”, dijo. El plan integral incluye la prohibición de circulación de automóviles y motocicletas el 7 de agosto entre las 07.00 y las 20.00 hora local, jornada en la que el transporte público en autobuses será gratuito.

Se espera la llegada de 6.000 visitantes y un impacto económico cercano a los 10.000 millones de pesos, unos 3,1 millones de dólares, según el alcalde Alejandro Eder. La ceremonia contará con el rey Felipe VI de España y los presidentes Javier Milei (Argentina), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá), Luis Abinader (República Dominicana), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras), entre otras delegaciones.

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