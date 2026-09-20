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Política

Elecciones Regionales y Municipales 2026: más de 100 candidatos de Renovación Popular arrastran sentencias penales

Los postulantes por el partido de Rafael López Aliaga cuentan con denuncias que van desde el asesinato hasta la violencia sexual.

Renovación Popular es liderada por Rafael López Aliaga | Composición: LR.
Renovación Popular es liderada por Rafael López Aliaga | Composición: LR.
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En estas Elecciones Regionales y Municipales, Renovación Popular ha consignado un elevado número de candidatos con sentencias penales. De acuerdo con una investigación hecha por el dominical Cuarto Poder, son más de 100 los postulantes por el partido de Rafael López Aliaga a lo largo del país que cuentan con graves acusaciones en su historial judicial.

Uno de los casos corresponde a Enrique Torres Montilla, quien postula a la alcaldía del distrito de Rumisapa, en la provincia de Lamas, San Martín. Torres Montilla fue condenado a 18 años de prisión por el asesinato del entonces alcalde distrital Hernán Alegría Tuesta, ocurrido en noviembre de 2005. Según información publicada sobre el caso, el hijo del exburgomaestre cuestionó posteriormente su candidatura y recordó que Torres Montilla había sido sentenciado por su participación en el crimen.

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Torres Montilla fue capturado aproximadamente un año después del asesinato y, de acuerdo con los antecedentes difundidos sobre el caso, cumplió 15 años de la condena de 18 años. Además, se le impuso el pago de una reparación civil de S/15.000.

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Casos en San Martín e Ica

En Caspizapa, distrito de la provincia de Picota, también aparecen candidatos con antecedentes consignados en sus hojas de vida. Carlos Vigo Guarnis postula como regidor en la lista de Renovación Popular, encabezada por Saturdino Yanayaco Cagallaza. La relación de candidatos publicada para las elecciones municipales de 2026 registra a Yanayaco como candidato a alcalde y a Vigo como primer regidor.

Vigo consignó en su hoja de vida una denuncia por violación sexual. Al tratarse de una denuncia, y no de una condena, esta situación debe diferenciarse de los casos en los que existe una sentencia judicial firme.

Por su parte, Yanayaco Cagallaza registra una condena de seis años de prisión por tráfico de drogas, según la información consignada en sus antecedentes electorales.

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Otro caso se registra en Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, Ica. Ahí, Edwin Aburto Santiago postula a la alcaldía por Renovación Popular. Su candidatura figura en las listas electorales de 2026. Aburto Santiago fue detenido en 2023 cuando intentaba ingresar al penal de Tambo de Mora con pasta básica de cocaína, de acuerdo con los antecedentes señalados sobre el caso. El candidato, además, ya había tenido participación política en el distrito: en 2024 solicitó ante la ONPE los formatos necesarios para promover la revocatoria del entonces alcalde de Pueblo Nuevo, Abel William Sánchez Cahuana.

Su hijo, Edwin Jeanpier Aburto Saravia, integra la misma lista electoral como candidato a regidor. La relación oficial de candidatos de Renovación Popular para Pueblo Nuevo registra a Aburto Santiago como candidato a alcalde y a su hijo como integrante de la lista de regidores. Según explicó el propio Aburto Santiago, inicialmente su hijo iba a postular a la alcaldía para evitar problemas vinculados con la sentencia que pesa sobre él. Sin embargo, señaló que finalmente la organización política decidió colocarlo como candidato a alcalde y a su hijo como primer regidor.

El caso de Willy Serrato

En Olmos, Lambayeque, el exalcalde Willy Serrato Puse vuelve a aparecer en el escenario electoral con una candidatura a la municipalidad distrital. Serrato cuenta con una condena de cuatro años de prisión suspendida por el delito de malversación de fondos. La sentencia fue confirmada en segunda instancia y también contempló su inhabilitación para ejercer función pública durante el mismo periodo. Asimismo, se le impuso el pago de S/15.000 por concepto de reparación civil.

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Su historial judicial incluye además el caso por el que fue detenido en el marco de una investigación por presuntos actos de corrupción. Durante una intervención policial se le incautaron S/20.000 y numerosos relojes. La Fiscalía sostuvo entonces que Serrato habría recibido dinero para interferir en investigaciones judiciales; el exalcalde negó haber realizado ese pago ilícito.

En ese proceso, Serrato fue investigado por delitos vinculados a corrupción de funcionarios. El Poder Judicial llegó a dictar 24 meses de prisión preventiva en su contra dentro del caso denominado “Los Faenones de Olmos”, relacionado con presuntos actos de corrupción en la municipalidad.

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