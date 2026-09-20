Suscripcion LR Focus
Suscripcion LR Focus
¿Dudas sobre esta nota? Pregúntanos
Entretenimiento

Muere Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, a los 27 años en un centro de rehabilitación

El hijo de la súpermodelo Cindy Crawford, Presley Gerber, enfrentó una larga lucha contra problemas de adicción y salud mental. La familia habló sobre su muerte a través de un representante.

El hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, falleció el domingo 20 de septiembre de 2026.
El hijo de Cindy Crawford, Presley Gerber, falleció el domingo 20 de septiembre de 2026.Foto: composición LR/TMZ/AFP
google iconLa República en Google

El mundo del Hollywood se viste de luto tras confirmarse la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. El joven falleció a los 27 años el domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, donde se encontraba internado para tratar sus problemas de adicción y salud mental.

La noticia fue confirmada por el médico forense del condado y rápidamente replicada por medios internacionales como TMZ. La familia de Crawford, a través de un representante, pidió respeto y privacidad en este momento de dolor.

Video destacado

LIMPIEZAS ANCESTRALES: ¿CÓMO LIBERARTE DE ENERGÍAS NEGATIVAS? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Estrella de 'Escalera al cielo', Shin Hyun Joon, presume de Perú en programa de Corea del Sur y emociona a fans: "Ya los extraño"

lr.pe

¿Quién fue Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford?

Presley Gerber nació en Beverly Hills en 1999 y desde adolescente se abrió camino en la moda. A los 15 años firmó con IMG Models y desfiló para marcas como Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein. Su carrera prometía un futuro brillante, pero estuvo marcada por episodios personales que lo alejaron de la estabilidad.

En enero de 2019 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Más tarde ese mismo año, recibió una condena de tres años de libertad condicional y se le ordenó completar un programa para conductores ebrios, además de cumplir dos días de servicio comunitario. Estos antecedentes lo llevaron a ingresar en programas de rehabilitación, donde intentó superar sus problemas de consumo.

La lucha personal de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

El propio Presley reconoció en entrevistas que enfrentaba dificultades con la salud mental y las adicciones. En 2020 sorprendió al tatuarse la palabra “MISUNDERSTOOD” en el rostro, gesto que él mismo explicó como reflejo de su lucha interna. Aunque luego se lo retiró, el episodio evidenció la carga emocional que llevaba consigo.

Su hermana, la modelo Kaia Gerber, habló públicamente en agosto de 2026 sobre lo que significaba para la familia acompañarlo en ese proceso. “Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera pone a todos al mismo nivel”, manifestó la celebridad, quien permanece en silencio tras la partida de Presley.

Cindy Crawford, considerada una de las supermodelos más influyentes de los años 90, y su esposo Rande Gerber, empresario y socio de George Clooney en la marca de tequila Casamigos, ahora enfrentan una pérdida devastadora. Presley era el único hijo varón de la pareja, casada desde 1998, y su partida deja un vacío profundo en una de las familias más mediáticas del entretenimiento.

Al cierre de la nota, la autopsia del joven no ha sido completada, de acuerdo con TMZ, por lo que se desconoce la causa de su fallecimiento.

Elige bien

Lo más visto

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Notas relacionadas

Más juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 20 de septiembre de 2026

Por Carlin | 20 de Septiembre 2026

Carlincatura del sábado 19 de septiembre de 2026

Por Carlin | 19 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 18 de septiembre de 2026

Por Carlin | 18 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rosa María a Keiko Fujimori sobre su silencio en la PCM: "Su destino se lo puede contar Boluarte"

Caso Chibolin: iniciarán control de acusación contra Andrés Hurtado el próximo 30 de septiembre

Hawái enfrenta una invasión de ratas que amenaza a sus aves endémicas: cazadores y tecnología buscan evitar una crisis ecológica

Entretenimiento

Perú vs. Venezuela se enfrentan por el título del Mundial de Comidas de Ibai Llanos: ceviche contra pabellón criollo

QoA, productora y cantante coreana, explora producir en Perú un reality internacional

Isabella Ladera, novia de Hugo García, desata polémica al vender sus muebles con orine a US$ 3,000: “Los voy a rematar”

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Rosa María a Keiko Fujimori sobre su silencio en la PCM: "Su destino se lo puede contar Boluarte"

Caso Chibolin: iniciarán control de acusación contra Andrés Hurtado el próximo 30 de septiembre

Elecciones Regionales y Municipales 2026: más de 100 candidatos de Renovación Popular arrastran sentencias penales