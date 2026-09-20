Muere Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, a los 27 años en un centro de rehabilitación

El mundo del Hollywood se viste de luto tras confirmarse la muerte de Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber. El joven falleció a los 27 años el domingo 20 de septiembre de 2026 en un centro de rehabilitación de Los Ángeles, donde se encontraba internado para tratar sus problemas de adicción y salud mental.

La noticia fue confirmada por el médico forense del condado y rápidamente replicada por medios internacionales como TMZ. La familia de Crawford, a través de un representante, pidió respeto y privacidad en este momento de dolor.

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¿Quién fue Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford?

Presley Gerber nació en Beverly Hills en 1999 y desde adolescente se abrió camino en la moda. A los 15 años firmó con IMG Models y desfiló para marcas como Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein. Su carrera prometía un futuro brillante, pero estuvo marcada por episodios personales que lo alejaron de la estabilidad.

En enero de 2019 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Más tarde ese mismo año, recibió una condena de tres años de libertad condicional y se le ordenó completar un programa para conductores ebrios, además de cumplir dos días de servicio comunitario. Estos antecedentes lo llevaron a ingresar en programas de rehabilitación, donde intentó superar sus problemas de consumo.

La lucha personal de Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

El propio Presley reconoció en entrevistas que enfrentaba dificultades con la salud mental y las adicciones. En 2020 sorprendió al tatuarse la palabra “MISUNDERSTOOD” en el rostro, gesto que él mismo explicó como reflejo de su lucha interna. Aunque luego se lo retiró, el episodio evidenció la carga emocional que llevaba consigo.

Su hermana, la modelo Kaia Gerber, habló públicamente en agosto de 2026 sobre lo que significaba para la familia acompañarlo en ese proceso. “Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera pone a todos al mismo nivel”, manifestó la celebridad, quien permanece en silencio tras la partida de Presley.

Cindy Crawford, considerada una de las supermodelos más influyentes de los años 90, y su esposo Rande Gerber, empresario y socio de George Clooney en la marca de tequila Casamigos, ahora enfrentan una pérdida devastadora. Presley era el único hijo varón de la pareja, casada desde 1998, y su partida deja un vacío profundo en una de las familias más mediáticas del entretenimiento.

Al cierre de la nota, la autopsia del joven no ha sido completada, de acuerdo con TMZ, por lo que se desconoce la causa de su fallecimiento.