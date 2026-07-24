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Jaime Quito jura por la derogación de las leyes pro crimen y evita foto protocolar

Quito no se tomó la foto protocolar junto a la Junta Preparatoria, conformada por Miguel Torres, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante.

Jaime Quito jura por la derogación de las leyes pro crimen y evita foto protocolar
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El senador electo Jaime Quito juró por la derogación de las leyes pro crimen y pro impunidad durante la ceremonia de juramentación del Senado. A su vez, no se tomó la foto protocolar con los integrantes de la Junta Preparatoria, conformada por Miguel Torres, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante.

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"Por los mártires del Sur, por los mártires del Valle de Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo, por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo, sí juro", exclamó.

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