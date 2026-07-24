Jaime Quito jura por la derogación de las leyes pro crimen y evita foto protocolar

Jaime Quito jura por la derogación de las leyes pro crimen y evita foto protocolar

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El senador electo Jaime Quito juró por la derogación de las leyes pro crimen y pro impunidad durante la ceremonia de juramentación del Senado. A su vez, no se tomó la foto protocolar con los integrantes de la Junta Preparatoria, conformada por Miguel Torres, Fernando Rospigliosi y Alejandro Muñante.

"Por los mártires del Sur, por los mártires del Valle de Tambo, contra las leyes pro crimen, pro impunidad, por la libertad de Pedro Castillo, por una nueva Constitución y darle todo el poder al pueblo, sí juro", exclamó.