Universitario vs Cusco FC EN VIVO: hora, canal y alineaciones del partido por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1

Universitario jugará su primer partido de local en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1/Cusco FC

Universitario jugará su primer partido de local en el Torneo Clausura de la Liga 1. Foto: composición LR/Liga 1/Cusco FC

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Universitario vs Cusco FC EN VIVO | El partido de la U frente los imperiales, correspondiente a la segunda jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, se jugará en el Monumental de Ate. La transmisión empezará a partir de las 8.30 p. m. (hora peruana) por la señal de L1 Max. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todas las incidencias a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Este compromiso tendrá como principal atractivo la presencia del técnico Javier Rabanal. Como es conocido, el español estuvo al mando del plantel crema durante la primera parte del Torneo Apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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¿A qué hora juegan Universitario vs Cusco FC?

Universitario y Cusco FC se enfrentarán por la fecha 2 del Torneo Clausura desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 7.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.

España: 3.30 a. m. (sábado 25)

¿Dónde ver Universitario vs Cusco FC?

La transmisión del partido Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura 2026 estará a cargo de L1 Max en todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra y Wow, entre otros.

¿Cómo ver Universitario vs Cusco FC por internet?

Vía streaming, podrás seguir este partido por L1 Max Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

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Pronóstico de Universitario vs Cusco FC

Las principales casas de apuestas le dan un favoritismo a Universitario sobre los imperiales.