Delcy Rodríguez aseguró que Venezuela "accedió" a US$ 346 millones liberados por el Fondo Monetario Internacional

La inyección financiera del FMI marca un cambio tras años de congelamiento de relaciones y responde a la emergencia humanitaria. Foto: AFP.

La inyección financiera del FMI marca un cambio tras años de congelamiento de relaciones y responde a la emergencia humanitaria. Foto: AFP.

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En una acción clave para las finanzas y la diplomacia venezolana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) autorizó el desembolso de 346 millones de dólares de los recursos propios del país.

La confirmación de la presidenta encargada Delcy Rodríguez a través de un comunicado en Telegram representa la primera inyección financiera internacional de gran envergadura para atender la devastación provocada por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

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Los sismos, que alcanzaron magnitudes de 7,2 y 7,5, dejaron hasta el momento un saldo oficial de 5.069 fallecidos y 16.740 heridos, y se consolidan como uno de los desastres naturales más letales en la historia reciente de América Latina. El epicentro del daño se concentra en la región de La Guaira y zonas aledañas a la capital, Caracas, donde miles de familias continúan buscando seres queridos.

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Auxilio inmediato desde el tramo de reserva

De acuerdo con el Ejecutivo, los fondos liberados se destinarán de forma inmediata a la emergencia humanitaria. En sus declaraciones, Rodríguez precisó que el capital permitirá:

Subsidiar y reconstruir viviendas para los damnificados.

para los damnificados. Restaurar la infraestructura vial y civil colapsada.

vial y civil colapsada. Restablecer los servicios públicos esenciales en las zonas afectadas.

La portavoz del FMI, Julie Kozack, puntualizó previamente en rueda de prensa que este desembolso corresponde al tramo de reserva de Venezuela. Este mecanismo funciona como una fuente de liquidez disponible y de rápido acceso.

Además, la autoridad aclaró que este dinero difiere de los Derechos Especiales de Giro (DEG) retenidos por la institución, los cuales ascienden a una cifra de entre 3.568 millones y 4.500 millones de dólares (equivalentes a cerca de 5.100 millones de dólares en activos totales en el organismo).

"Trabajamos con contrapartes clave para ayudar a Venezuela a acceder a sus propios recursos del Fondo para necesidades humanitarias urgentes", manifestó en la red social X la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, enviando además un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.

Nueva relación internacional

La liberación de estos fondos ocurre tras cinco años de congelamiento institucional. El vínculo formal entre el FMI, el Banco Mundial y Venezuela se suspendió en 2019 debido al desconocimiento de la legitimidad de la administración anterior. Las relaciones técnicas se reanudaron en abril de este año, luego de la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro durante una incursión militar estadounidense.

Delcy Rodríguez, quien ejercía como vicepresidenta en la gestión de Maduro, lidera actualmente el gobierno interino bajo una intensa supervisión de Washington. Su administración ha iniciado una serie de reformas legales enfocadas en abrir sectores estratégicos como el petróleo, el gas y la minería a la inversión privada.