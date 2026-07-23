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Así es el Monte Olimpo, la ‘casa de los dioses’, que busca ser Patrimonio Mundial de la UNESCO en pleno éxito de ‘La Odisea’

Autoridades destacan la importancia histórica del Monte Olimpo, pero el turismo masivo genera alertas ambientales que amenazan su ecosistema.

El reciente lanzamiento de "La Odisea" de Christopher Nolan renueva el interés por la mitología griega y coincide con la candidatura del Monte Olimpo a la UNESCO.
El reciente lanzamiento de "La Odisea" de Christopher Nolan renueva el interés por la mitología griega y coincide con la candidatura del Monte Olimpo a la UNESCO. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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El lanzamiento de 'La Odisea', el nuevo film de Christopher Nolan inspirado en el poema de Homero, revitalizó el interés internacional por la mitología griega justo cuando el Monte Olimpo busca su ingreso a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La cima más elevada de Grecia —morada legendaria de Zeus y los doce dioses olímpicos— postula su candidatura mixta (cultural y natural), la cual evalúa el Comité del organismo en Busan, Corea del Sur, para posicionar esta cumbre histórica bajo máxima protección.

La iniciativa grecorromana resalta la riqueza ecológica del macizo y su legado en la civilización occidental. Evangelos Geroliolios, alcalde de Dion-Olympos, destacó la relevancia del sitio para la comunidad local: "Es nuestra vida. Es el lugar en el que crecimos". La autoridad edilicia añadió que la elevación reúne mito, historia, biodiversidad, una belleza extraordinaria y un enorme peso cultural, argumentos clave frente a las autoridades internacionales.

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¿Qué avances registra el Monte Olimpo para ingresar a la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO?

Ubicado entre Macedonia y Tesalia, el macizo rocoso alcanza los 2.918 metros de altura en Mytikas, la cúspide de Grecia. Dicho espacio alberga prados alpinos, gargantas, bosques y ríos que refugian cientos de especies animales y vegetales, con un alto porcentaje de ejemplares endémicos. Debido a esa diversidad, la mítica cordillera destaca como uno de los ecosistemas más valiosos del sureste europeo.

Las gestiones internacionales iniciaron durante 2014 mediante la inscripción formal ante la entidad multinacional. A partir de esa fecha, las autoridades redactaron un expediente técnico enviado a revisión de 14 meses por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), instituciones a cargo de auditar tanto el impacto ambiental como el valor cultural de la zona.

Actualmente, el proceso se mantiene en evaluación a la espera de un veredicto definitivo. El organismo solicitó extender la documentación respecto a la relevancia geológica del macizo, su biodiversidad e integrar con mayor precisión el yacimiento arqueológico de Dion. Frente al requerimiento, el representante Geroliolios afirmó: "Queremos protegerlo", además de remarcar que un reconocimiento exitoso "sería algo muy grande que supera no solo los límites locales, sino también los nacionales".

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¿Por qué el Monte Olimpo es un símbolo cultural en peligro por el turismo masivo?

El Monte Olimpo destaca como un pilar fundamental en la historia griega desde la Antigüedad. Los mitos sitúan en este macizo el trono de Zeus tras la derrota de Cronos y los Titanes, un valor espiritual respaldado por hallazgos arqueológicos de santuarios helenísticos alineados con los relatos de Plutarco. Asimismo, la devoción continuó con el cristianismo a través de la capilla del profeta Elías a 2.803 metros de altitud y el santuario de San Dionisio erigido en el siglo XVI.

Sin embargo, su posible declaración como Patrimonio Mundial intensifica las alarmas ambientales. A pesar de su estatus de parque nacional desde hace décadas, la masiva afluencia de excursionistas amenaza el ecosistema local debido a la transgresión de normas básicas como la prohibición de acampar o nadar en áreas protegidas.

A la presión ecológica se suman los riesgos del terreno y los giros imprevistos en el clima, especialmente bajo precipitaciones nivosas o en época invernal. Tras recientes accidentes mortales, el senderista Triantafyllos Giannospyros enfatizó que "hay que tener cuidado, y las medidas de seguridad siempre deben estar presentes". En esa misma línea, la empresaria hotelera Stavroula Vourou sintetizó la postura de la comunidad local: "Si respetas esta montaña, la montaña también te respeta".

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