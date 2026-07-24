Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados y senadores son oficializados por el periodo 2026-2031
La ceremonia comenzará a las 11.00 a. m. en el hemiciclo del Senado. Inicialmente, los senadores electos tomarán juramento. Posterior a ello, a las 4.00 p. m., los diputados harán lo mismo en el hemiciclo de la Cámara Baja.
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Los diputados y senadores electos tomarán juramento este viernes 24 de julio para ser parte del Congreso de la República durante el periodo 2026-2031. Se espera que la ceremonia inicie alrededor de las 11.00 a. m. en el hemiciclo del Senado. Serán 190 congresistas los que tomen el cargo.
Juramentación de congresistas EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia
¿Cómo esta conformada la Cámara de Senadores?
La Cámara de Senadores quedará repartida entre los seis partidos que pasaron la valla de la siguiente manera:
Fuerza Popular-22 senadores
Juntos por el Perú-14 senadores
Renovación Popular-8 senadores
Partido del Buen Gobierno-7 senadores
Partico Cívico Obras-5 senadores
Ahora Nación-4 senadores
¿Cómo esta conformada la Cámara de Diputados?
La Cámara de Diputados quedará repartida entre los seis partidos que pasaron la valla de la siguiente manera:
Fuerza Popular-41 diputados
Juntos por el Perú-32 diputados
Partido del Buen Gobierno-18 diputados
Renovación Popular-15 diputados
Partico Cívico Obras-14 diputados
Ahora Nación-10 diputados
¿Cuántos congresistas juramentarán este 24 de julio?
Son 190 los legisladores que tomarán juramento este 24 de julio. Los 60 senadores lo harán primero desde las 11 de la mañana y los 130 diputados restantes lo harán en una ceremonia que iniciará a las 4 de la tarde.