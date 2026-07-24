Juramentación del nuevo Congreso EN VIVO: diputados y senadores son oficializados por el periodo 2026-2031

Los diputados y senadores electos tomarán juramento este viernes 24 de julio para ser parte del Congreso de la República durante el periodo 2026-2031. Se espera que la ceremonia inicie alrededor de las 11.00 a. m. en el hemiciclo del Senado. Serán 190 congresistas los que tomen el cargo.

Juramentación de congresistas EN VIVO: minuto a minuto de la ceremonia 22:36 ¿Cómo esta conformada la Cámara de Senadores? La Cámara de Senadores quedará repartida entre los seis partidos que pasaron la valla de la siguiente manera: Fuerza Popular-22 senadores Juntos por el Perú-14 senadores Renovación Popular-8 senadores Partido del Buen Gobierno-7 senadores Partico Cívico Obras-5 senadores Ahora Nación-4 senadores 22:34 ¿Cómo esta conformada la Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados quedará repartida entre los seis partidos que pasaron la valla de la siguiente manera: Fuerza Popular-41 diputados Juntos por el Perú-32 diputados Partido del Buen Gobierno-18 diputados Renovación Popular-15 diputados Partico Cívico Obras-14 diputados Ahora Nación-10 diputados 22:29 ¿Cuántos congresistas juramentarán este 24 de julio? Son 190 los legisladores que tomarán juramento este 24 de julio. Los 60 senadores lo harán primero desde las 11 de la mañana y los 130 diputados restantes lo harán en una ceremonia que iniciará a las 4 de la tarde.