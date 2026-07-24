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Noboa busca que las Fuerzas Armadas sean juzgadas por tribunales militares en medio de denuncias por presuntos abusos

Noboa defiende la justicia especializada, argumentando que permitirá un juicio más justo para los uniformados, pero reabre un debate constitucional sobre la jurisdicción de las Fuerzas Armadas en Ecuador.

Noboa defiende que estos tribunales permitirían una evaluación más técnica de las acciones militares, evitando sanciones injustas. Foto: AFP.
Noboa defiende que estos tribunales permitirían una evaluación más técnica de las acciones militares, evitando sanciones injustas. Foto: AFP.
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El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, impulsa la creación de tribunales militares especializados para que los integrantes de las Fuerzas Armadas sean juzgados bajo una jurisdicción propia cuando participen en operaciones contra el crimen organizado, una propuesta que genera debate en medio de denuncias por posibles violaciones a los derechos humanos durante operativos.

"Estamos peleando una guerra y lo de los tribunales militares, que sucede en gran parte del mundo y en Latinoamérica también, debería de suceder aquí, porque son jueces especializados en procedimientos militares", afirmó en Radio Centro de Guayaquil.

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La iniciativa forma parte del Plan de Seguridad Integral 2025-2029, elaborado por el Ministerio de Defensa y elevado a política pública por el mandatario el pasado 14 de julio. El documento plantea la creación de tribunales militares dentro del Consejo de la Judicatura para procesar delitos relacionados con servidores públicos militares.

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Una propuesta en medio de cuestionamientos a las operaciones militares

El anuncio ocurre mientras el Gobierno ecuatoriano enfrenta críticas por el accionar de las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno declarado contra grupos criminales.

Un informe de Human Rights Watch (HRW) denunció presuntas violaciones a los derechos humanos en operaciones vinculadas a la cooperación de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos. El documento, titulado 'Una alianza peligrosa: Abusos, preguntas sin respuesta y la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Ecuador', señala posibles abusos en una comunidad agrícola fronteriza con Colombia y ataques contra pescadores en aguas cercanas a las Islas Galápagos.

Según HRW, una operación habría involucrado la detención arbitraria y presunta tortura de cuatro trabajadores agrícolas, además de la destrucción de una finca que las autoridades identificaron como un laboratorio de drogas. La organización también reportó ataques contra embarcaciones pesqueras mediante drones de origen desconocido, con personas heridas y una nave aún desaparecida.

CNN citó al constitucionalista André Benavides, quien advirtió que los hechos descritos generan preocupación porque podrían tratarse de actuaciones "presuntamente violatorias de derechos humanos bajo el pretexto de la cooperación internacional".

Noboa defiende una justicia especializada

El presidente ecuatoriano sostiene que los tribunales militares permitirían evaluar con mayor conocimiento técnico las acciones de los uniformados y evitar sanciones injustas contra quienes actúen dentro de las normas.

"Daría tranquilidad y seguridad a las Fuerzas Armadas de que no van a ser juzgados de una manera errónea", afirmó Noboa, quien aseguró además que la especialización judicial ayudaría a distinguir "cuando existe un abuso y cuando no".

Sin embargo, la propuesta reabre un debate constitucional. Ecuador tuvo anteriormente cortes militares y policiales, pero la Constitución de 2008, aprobada durante el Gobierno de Rafael Correa, estableció que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

Uno de los casos recientes que marcó esta discusión fue la condena contra 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores afrodescendientes detenidos en diciembre de 2024. Los jóvenes fueron encontrados muertos en una zona rural cercana a Guayaquil.

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