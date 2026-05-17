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Venezuela deporta a Alex Saab a Estados Unidos y el polémico testaferro de Maduro vuelve a caer en manos de la justicia

El gobierno de Trump reactivó causas por corrupción contra Alex Saab, acusado de mover cientos de millones de dólares vinculados con fondos venezolanos y operaciones internacionales.

Alex Saab ahora deberá enfrentar la justicia estadounidense sin respaldo del chavismo
Alex Saab ahora deberá enfrentar la justicia estadounidense sin respaldo del chavismo
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El empresario colombiano Alex Saab, señalado por años como testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, fue deportado este sábado por el gobierno venezolano a Estados Unidos. La agencia EFE constató su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, escoltado por agentes de la DEA. "La medida fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos, tal como es público, notorio y comunicacional", señaló el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) en un comunicado.

La deportación cierra un ciclo para Saab, quien en diciembre del 2023 había regresado a Venezuela como un triunfo diplomático del chavismo, transmitido en directo por la televisora estatal. Menos de tres años después, el mismo Estado que lo defendió y lo sacó de una cárcel estadounidense lo envía de vuelta a enfrentar la justicia norteamericana, ahora sin la protección del gobierno.

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Delcy Rodríguez purga al chavismo y entrega a su aliado clave

Desde que asumió la presidencia interina tras la captura de Maduro en enero, Delcy Rodríguez no tardó en distanciarse de Saab. Lo destituyó de sus cargos como ministro de Industria y director del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP) apenas semanas después de tomar el mando, y en febrero circularon rumores de su detención, nunca confirmada formalmente. En marzo, su esposa Camilla Fabri, quien era viceministra de Relaciones Exteriores, también fue cesada. Según The New York Times, el gobierno de Rodríguez detuvo a Saab a principios de febrero a pedido de Washington, como parte de las negociaciones que la administración Trump llevaba adelante con el fin de conseguir su entrega. Para el secretario de Estado Marco Rubio, el traslado representa "un paso firme" en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y una señal de que Venezuela avanza hacia la rendición de cuentas.

De héroe a deportado: la caída de Alex Saab

Hijo de un empresario libanés radicado en Barranquilla, Saab comenzó vendiendo llaveros promocionales antes de entrar al sector textil y luego a la construcción. Firmó su primer contrato en Venezuela en 2011, en el Palacio de Miraflores, cuando Hugo Chávez gobernaba. Pero fue con la llegada de Maduro a la presidencia que su ascenso se disparó. El periodista Roberto Deniz, de Armando.info, lo describió a la AFP como el "contratista consentido" del régimen y luego su "ministro plenipotenciario en la sombra". Pasó de construir viviendas sociales a manejar contratos petroleros con Irán y a liderar las importaciones del programa de distribución de alimentos CLAP, acusado de múltiples irregularidades. La exfiscal general Luisa Ortega lo catalogó como "el principal testaferro del régimen" de Maduro y su familia.

Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos en octubre del 2021, donde afrontó cargos por blanquear fondos obtenidos ilegalmente. Venezuela lo calificó entonces de "secuestro" y negoció su liberación hasta lograrla en diciembre del 2023, a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses presos en el país.

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Estados Unidos reactiva causas por corrupción

En enero del 2026, fiscales de EE. UU. presentaron una nueva acusación contra Saab en Miami, poco después de la captura de Maduro. Según los cargos, el empresario colombiano y su socio Álvaro Pulido habrían transferido 350 millones de dólares de fondos venezolanos a cuentas en el exterior bajo su control. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión. La administración Trump dejó en claro que evaluará el avance de Venezuela en función de acciones concretas. La entrega de Saab es, en ese contexto, la primera gran prueba del nuevo alineamiento de Caracas con Washington.

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