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Cancillería anuncia acuerdo para reactivar relaciones consulares entre Perú y Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la medida busca garantizar la atención a los connacionales que residen en ambos países.

Perú y Venezuela inician proceso de reactivación de las relaciones bilaterales.
Perú y Venezuela inician proceso de reactivación de las relaciones bilaterales. | Composición/LR
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Cancillería reactiva relaciones consulares entre Perú y Venezuela. Con este anuncio, ambos gobiernos trabajaran de manera progresiva la reanudación de sus relaciones bilaterales.

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Como parte de esta primera etapa, las naciones acordaron reactivar los vínculos consulares como un paso inicial para asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos territorios.

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En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que una de las razones principales era salvaguardar los derechos y brindar asistencia directa a los ciudadanos.

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