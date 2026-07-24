Cancillería anuncia acuerdo para reactivar relaciones consulares entre Perú y Venezuela
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la medida busca garantizar la atención a los connacionales que residen en ambos países.
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Cancillería reactiva relaciones consulares entre Perú y Venezuela. Con este anuncio, ambos gobiernos trabajaran de manera progresiva la reanudación de sus relaciones bilaterales.
Como parte de esta primera etapa, las naciones acordaron reactivar los vínculos consulares como un paso inicial para asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos territorios.
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En esa línea, el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que una de las razones principales era salvaguardar los derechos y brindar asistencia directa a los ciudadanos.