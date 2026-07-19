Rusia lanza más de 40 misiles contra Kiev en uno de los ataques más importantes de la guerra y deja un muerto y 16 heridos

Kiev sufrió un ataque masivo durante la madrugada del domingo, con más de 40 misiles y 120 drones rusos, dejando un saldo de un muerto y 16 heridos | AFP

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La capital de Ucrania, Kiev, sufrió la madrugada del domingo uno de los ataques más intensos desde el inicio de la invasión rusa. El presidente Volodímir Zelenski informó que Rusia lanzó más de 40 misiles de distintos tipos y 120 drones de ataque, con la capital como principal objetivo. El balance preliminar dejó un muerto y 16 heridos en la región de Kiev.

La Fuerza Aérea ucraniana señaló que el bombardeo formó parte de un “ataque combinado masivo” con proyectiles lanzados desde tierra y aire. Según las autoridades militares, cerca de 25 de ellos eran misiles balísticos, considerados más difíciles de interceptar por su velocidad y trayectoria.

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El alcalde Vitali Klitschko reportó incendios y daños en varios distritos de la ciudad. Las imágenes difundidas desde la emergencia mostraron edificios residenciales con fachadas calcinadas, ventanas destruidas y vehículos volcados por la onda expansiva. También resultaron afectados un supermercado y un gran centro logístico.

La defensa aérea ucraniana aseguró que logró derribar o neutralizar 126 objetivos, entre ellos 18 misiles y 108 drones. Sin embargo, 23 misiles y 10 drones impactaron en 20 ubicaciones, lo que mantuvo activa la alerta antiaérea durante varias horas.

“Seguían cayendo uno tras otro, las explosiones eran potentes, fue horrible. Creí que mi vida iba a acabar”, relató a AFP Ganna Zagorodnia, una vecina de 47 años.

Zelenski urge ayuda internacional ante escasez de Patriot

El presidente Zelenski calificó el bombardeo como “uno de los ataques más importantes contra Kiev” desde febrero de 2022. El mandatario afirmó que la prioridad inmediata es reforzar la defensa aérea y reclamó más interceptores a los aliados occidentales.

“La protección con respecto a misiles balísticos es nuestra prioridad constante y máxima en este momento. Se necesitan bloqueadores a diario”, escribió en X. Ucrania ha advertido en varias ocasiones sobre la disminución de sus reservas de interceptores Patriot, fundamentales para enfrentar este tipo de amenazas.

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El gobierno ucraniano recordó que durante la última semana Rusia lanzó 1.450 drones, 1.640 bombas guiadas y 99 misiles contra distintas regiones del país, lo que incrementó la presión con respecto a los sistemas de resguardo y sobre la protección de la infraestructura energética.

El Ministerio de Defensa ruso justifica la ofensiva militar

Desde el Kremlin confirmaron la ofensiva y aseguraron que el objetivo fueron “instalaciones de la industria de salvaguarda y centros logísticos en la ciudad de Kiev”. Moscú sostuvo que los ataques alcanzaron fábricas vinculadas a la producción de componentes para la guerra, así como un base de suministro.

Asimismo, Rusia afirmó que la operación fue una respuesta al ataque ucraniano del sábado contra dos de sus centros logísticos, donde murieron al menos ocho personas. El ministerio señaló que las fuerzas rusas utilizaron proyectiles de alta precisión y drones de asalto para ejecutar la ofensiva.