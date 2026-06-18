La operación provocó incendios en la capital y llevó a la evacuación de pasajeros en el aeropuerto Sheremétievo. Foto: AFP.

La operación provocó incendios en la capital y llevó a la evacuación de pasajeros en el aeropuerto Sheremétievo. Foto: AFP.

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La agencia estatal rusa TASS reportó lo que calificó como el mayor ataque contra Moscú en al menos dos años de guerra entre Ucrania y Rusia. Según se informó, varios drones formaron parte de la escalada, que alcanzó una importante refinería moscovita, provocó incendios en la capital rusa y perturbó la operación de los principales aeropuertos.

Sheremétievo, el aeródromo más importante de la nación, tuvo que evacuar a pasajeros antes de reabrir horas después. Otro dron se estrelló contra un edificio de apartamentos en la zona de Zhukovski. Además, los restos de otro causaron un incendio en un centro comercial cercano a la capital, informó el gobernador regional Andréi Vorobiov.

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La acción ucraniana coincidió con la reunión que el presidente Vladimir Putin mantuvo con los líderes del suroeste asiático en la ciudad de Kazán, cerca de la capital. Cabe indicar que esta no es la primera vez que Kiev realiza un movimiento de este tipo durante un evento internacional, como sucedió en San Petersburgo durante un importante foro económico.

Solo el martes, Ucrania lanzó un avance con aeronaves no tripuladas contra la misma refinería MNPZ, la cual cubre un tercio de las necesidades de combustible de Moscú.

Ucrania en busca de venganza

“Si Ucrania arde, su Moscú también arderá”, así describió el presidente Volodimir Zelenski las acciones en territorio ruso. "Lo más importante es que el pueblo ruso empieza a sentir que es un hombre, (Vladimir) Putin, quien libra esta guerra, mientras que la gente ordinaria paga el precio", añadió en un mensaje de audio enviado a la prensa.

Asimismo, se estima que la escalada forma parte de una respuesta a los bombardeos rusos sobre infraestructura civil, como el reciente impacto en una catedral de Kiev.

Por otra parte, bajo un tono de exigencia, el mandatario —quien se encuentra en Bruselas para participar en reuniones con el conocido grupo Ramstein— reiteró su oferta para declarar un alto al fuego inmediato y sentarse a negociar el fin de la guerra.

Intercambio ininterrumpido

Pese al delicado panorama, Ucrania notificó que Rusia entregó 552 cadáveres, en su mayoría combatientes caídos, según señaló en Telegram el Centro ucraniano encargado de los prisioneros de guerra. Los fallecidos aún deberán ser identificados, precisó el comunicado.

Por su parte, Kiev entregó 33 cuerpos rusos, según el diputado ruso Chamsail Saraliev, miembro del grupo de coordinación parlamentaria sobre el conflicto, citado por el medio RBK.

Cabe indicar que el último intercambio de restos tuvo lugar a mediados de mayo, cuando la administración de Zelenski señaló haber recibido 528 cuerpos entregados desde el frente ruso. También hubo intercambios de prisioneros en mayo y junio: primero, 205 y luego 185 prisioneros por cada bando.