Aunque no estará a la venta, representa un avance significativo en la investigación de propulsión eléctrica, superando la marca anterior de 657,59 km/h establecida en 2025. | Foto: Apex Recordhunter/Quantum Systems

Aunque no estará a la venta, representa un avance significativo en la investigación de propulsión eléctrica, superando la marca anterior de 657,59 km/h establecida en 2025. | Foto: Apex Recordhunter/Quantum Systems

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un innovador prototipo alemán de la empresa Quantum Systems revoluciona la aviación eléctrica al registrar una velocidad inédita de 699 km/h. Aunque el hito aguarda la validación oficial, el proyecto del equipo N3XT capta la atención de especialistas en defensa debido a sus avanzadas tecnologías y aplicaciones estratégicas frente a las amenazas aéreas actuales.

Este desarrollo trasciende la mera exhibición técnica, pues se integra en un programa de investigación diseñado para neutralizar dispositivos veloces en escenarios de conflicto. "Es un hito increíble, pero es solo el comienzo. Volveremos muy pronto para ir aún más rápido y hacerlo oficial", afirmó el ingeniero Robert Gardemin, quien anticipa nuevos avances en la optimización de este vehículo.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Qué innovaciones hacen al Apex Recordhunter el dron eléctrico más veloz del mundo?

El prototipo Apex Recordhunter, desarrollado por la división N3XT de la firma alemana Quantum Systems, marcó un hito tecnológico tras registrar 699 km/h en vuelo recto y nivelado. Ese logro supera la marca oficial vigente para aeronaves impulsadas de forma exclusiva por baterías. Concebido estrictamente como un banco de pruebas dinámico, el modelo no saldrá a la venta comercial.

Su diseño vanguardista minimiza la resistencia aerodinámica mediante celdas de alto rendimiento suministradas por V4Smart, filial de Porsche experta en almacenamiento de alta descarga. El propósito central del proyecto radica en validar sistemas inéditos de propulsión, control y materiales avanzados. De este modo, la estructura funciona para optimizar tecnologías destinadas a futuros vehículos no tripulados.

La corporación asegura que estas herramientas impulsarán la creación de dispositivos de interceptación más eficientes. Según explicaron los portavoces de la compañía, el diseño "sirve como un demostrador para sistemas de alta velocidad de próxima generación", al tiempo que los descubrimientos derivados de la investigación "respaldarán futuros programas de drones interceptores".

¿Qué innovaciones tecnológicas aporta el Apex Recordhunter al conflicto en Ucrania?

El Apex Recordhunter no participará directamente en el frente, pero su tecnología impulsará la creación de nuevos interceptores FPV por parte de WIY Drones, filial ucraniana de Quantum Systems. La compañía empleará estos avances para neutralizar las veloces amenazas aéreas en la guerra contra Rusia. Asimismo, la firma ya diseña los modelos STRILA y SPYS con el objetivo de optimizar estas tareas de intercepción militar.

En cuanto a su rendimiento, la velocidad de 699 km/h obtenida en ensayos internos aún requiere la certificación de Guinness World Records y de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI). El equipo planea ejecutar pronto una evaluación formal bajo los estándares de ambos organismos. De validarse este logro, el dispositivo superaría la marca oficial previa de 657,59 km/h, establecida por un cuadricóptero eléctrico en 2025.

Aunque este desarrollo destaca en su categoría, no es la aeronave no tripulada más veloz del planeta, pues los sistemas con motores de reacción o combustión rozan la velocidad del sonido. Por ejemplo, inventores independientes en Nueva Zelanda reportaron un vuelo de 730 km/h con el modelo Blackbird, una cifra que tampoco posee validación institucional. La gran diferencia radica en que el proyecto alemán busca demostrar el verdadero potencial de la propulsión exclusivamente eléctrica en plataformas de alta velocidad.