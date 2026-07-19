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Estados Unidos bombardea una central nuclear en construcción y bases militares de Irán tras la muerte de 2 de sus militares

La central nuclear en construcción de Darkhovin fue alcanzada por los bombardeos estadounidenses, aunque el OIEA descartó un riesgo radiológico inmediato y pidió evitar operaciones militares cerca de instalaciones nucleares.

Estados Unidos intensificó sus bombardeos en Irán por octava noche consecutiva, en respuesta a un ataque con misiles atribuido a Irán
Estados Unidos intensificó sus bombardeos en Irán por octava noche consecutiva, en respuesta a un ataque con misiles atribuido a Irán | composición LR/AFP
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Estados Unidos lanzó este domingo una nueva ola de ataques contra Irán, en la octava noche consecutiva de bombardeos desde que se reanudaron las hostilidades el 7 de julio. La ofensiva llegó horas después de que el Ejército estadounidense confirmara la muerte de dos militares y la desaparición de un tercero, tras un ataque con misiles y drones atribuido a Irán el viernes en Jordania.

Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares iraníes y la central nuclear en construcción de Darkhovin, en el suroeste del país. El Centcom, el mando estadounidense para Oriente Medio, señaló que también atacó fuerzas de la Guardia Revolucionaria vinculadas al ataque del 17 de julio sobre sus tropas. Medios iraníes como Mehr y Tasnim reportaron además bombardeos en Sirik, cerca del estrecho de Ormuz, y en Hajiabad, provincia de Hormozgán.

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OIEA descarta riesgo radiológico tras el bombardeo

El Organismo Internacional de Energía Atómica confirmó que investiga el ataque contra Darkhovin, aunque descartó peligro inmediato porque la planta se encuentra en etapa temprana de construcción. El organismo pidió moderación militar cerca de instalaciones nucleares y explicó que "se ha puesto en contacto con Irán en relación con los informes públicos" y que ampliará los detalles disponibles.

La Organización de Energía Atómica de Irán fue la primera en reportar el ataque a la planta. Según cifras del Ministerio de Salud, los bombardeos de Washington han dejado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio. Del lado estadounidense, la cifra de militares fallecidos a partir del inicio de la guerra asciende a dieciséis.

Irán responde con misiles y ataques en el Golfo

Kuwait y Baréin denunciaron agresiones. En Kuwait, una central eléctrica y una planta desalinizadora sufrieron daños que provocaron incendios. El Ministerio de Defensa kuwaití calificó lo ocurrido como una agresión sobre instalaciones del sector eléctrico y de energías renovables. En Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense, las defensas aéreas interceptaron varias ofensivas calificadas como traicioneras.

Irán, por su parte, confirmó agresiones a las bases usadas por fuerzas de la Casa Blanca y anunció la detención de cuatro barcos que intentaron cruzar el estrecho de Ormuz sin autorización. La Guardia Revolucionaria advirtió que las operaciones continuarán hasta que regrese la calma a la costa sur y a esa vía marítima clave para el comercio de crudo.

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Jordania intercepta ataques y convoca a diplomático

Las defensas jordanas derribaron tres misiles iraníes dirigidos contra su territorio, mientras un cuarto cayó en una zona desértica. La Cancillería jordana convocó al encargado de negocios de la embajada iraní para protestar por los asaltos. Su portavoz, Fuad Al-Majali, indicó que Jordania y sus ciudadanos "representan una línea roja que no se puede cruzar".

Un misil dirigido sobre Áqaba, cerca de la ciudad israelí de Eilat, fue interceptado con apoyo de fuerzas israelíes y jordanas. EE. UU., además, envió cazas F-16 desde Alemania y F-35 desde el Reino Unido, junto con aviones adicionales de reabastecimiento, según reportó The New York Times.

Israel advierte que responderá con fuerza

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que su país actuará si recibe ataques directos y afirmó que responderán y contraatacarán "sin depender de nada ni dar condiciones". El jefe del Estado Mayor, Eyal Kamir, señaló que las fuerzas están listas para reanudar el combate de inmediato.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con una "lección inolvidable" para Estados Unidos y acusó a Washington de incumplir el memorándum de entendimiento vigente. También llamó a la cohesión nacional frente a la escalada. Qatar, Arabia Saudí y Omán mantuvieron contactos diplomáticos para pedir moderación y diálogo entre las partes.

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