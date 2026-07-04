Ucrania desmiente a Rusia al negar la toma de Kostiantinivka y lanza fuerte escaladas con drones a San Petersburgo

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Ucrania rechazó la afirmación de Rusia de haber tomado la ciudad estratégica de Kostiantinivka. El presidente Volodímir Zelenski negó de forma categórica la versión difundida por Moscú y acusó al Kremlin de manipular la información en un momento políticamente sensible. “Por supuesto, eso no es cierto… es otra mentira rusa”, comunicó en redes sociales.

También vinculó la narrativa rusa con una estrategia de desinformación internacional. “Putin decidió mentir al mundo y al presidente de los Estados Unidos sobre la situación en el frente”, sostuvo, al tiempo que aseguró que las fuerzas ucranianas continúan defendiendo la zona.

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El Estado Mayor General de Ucrania respaldó la posición presidencial y negó cualquier pérdida territorial. El portavoz militar Andrí Kovalev aseguró que las tropas “mantienen sus posiciones”, aunque reconoció que la situación en el frente sigue siendo “difícil”.

Según explicó, las fuerzas rusas intensificaron los intentos de penetración en la ciudad mediante pequeños grupos de infantería, además de realizar múltiples asaltos que no habrían tenido éxito. El mando militar también indicó que sistemas de control como Dzvin y DELTA confirman que la ciudad permanece bajo control de las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Moscú mantiene su versión y reivindica avances en el Donbás

Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, insistió en que Kostiantinivka fue capturada y la presentó como un avance clave dentro de la ofensiva rusa en el este de Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que sus tropas han tomado 133 localidades en 2026 y destacó la importancia estratégica de la ciudad dentro del objetivo de controlar completamente la región de Donetsk.

Según el Kremlin, la caída de Kostiantinivka abriría el camino hacia otros centros urbanos clave del Donbás, como Kramatorsk y Sloviansk.

Escalada paralela: drones ucranianos impactan en San Petersburgo

En paralelo a la disputa narrativa sobre el frente, Rusia reportó un amplio ataque con drones ucranianos contra San Petersburgo, la segunda ciudad más importante del país.

Autoridades locales informaron que una terminal petrolera fue alcanzada y que uno de los drones se estrelló en las inmediaciones del complejo histórico de Peterhof, sin causar víctimas.

El gobernador Alexander Beglov señaló que las defensas aéreas rusas interceptaron más de 70 drones y aseguró que los daños fueron limitados. Sin embargo, el ataque fue confirmado también por Zelenski, quien afirmó que la operación incluyó impactos contra infraestructura energética y objetivos militares.

Golpe a infraestructura energética y aumento de la tensión

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra el sector energético ruso. El Estado Mayor ucraniano sostiene que sus operaciones han afectado cerca del 42,74% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, lo que representaría un golpe significativo a la economía de guerra del Kremlin.

Según Kiev, en el último mes han sido atacadas al menos ocho refinerías y decenas de instalaciones de almacenamiento de combustible.

Rusia, por su parte, prometió represalias y afirmó haber interceptado cientos de drones y misiles ucranianos en diferentes regiones.