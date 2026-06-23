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Ucrania desafía las defensas de Rusia con un misil DART lanzado desde globos que podría cambiar el campo de batalla

Este misil modular, con un peso de 13 kilogramos y carga útil de hasta 10 kilos, representa un avance en las capacidades defensivas de Ucrania ante la intensificación de los ataques rusos.

Desarrollado por el Centro de Tecnologías Innovadoras, el DART minimiza el impacto de interferencias electrónicas
Desarrollado por el Centro de Tecnologías Innovadoras, el DART minimiza el impacto de interferencias electrónicas | Foto: Centro del Programa de Tecnologías Innovadoras
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Ucrania ha presentado el misil DART, un sistema de ataque ligero diseñado para lanzarse desde globos estratosféricos. La iniciativa busca contrarrestar la superioridad rusa en misiles y drones. El desarrollo del Centro de Tecnologías Innovadoras se dio a conocer esta semana a través de medios especializados. La empresa ucraniana afirmó que el proyecto cuenta con socios tecnológicos para los globos. El arma emplea una arquitectura pensada para minimizar el impacto de las interferencias electrónicas enemigas.

El DART se eleva mediante globos hasta altitudes de entre 12 y 18 kilómetros. Una vez liberado, utiliza un sistema de navegación convencional durante la fase inicial del descenso. Al alcanzar los seis kilómetros, el misil desactiva por completo sus sistemas de guiado y enciende un motor de combustible sólido. A partir de ese momento, sigue una ruta fija hacia el objetivo sin recibir señales externas. Esta estrategia lo vuelve inmune a los bloqueos de señal y otras medidas de guerra electrónica.

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El proyecto que podría ampliar el arsenal de Kiev

Las especificaciones técnicas del DART revelan un arma ligera y modular. El misil mide 1,84 metros de largo y pesa 13 kilogramos. La carga útil varía entre 3,5 y 10 kilos según la misión. La ojiva incorpora elementos penetrantes de grafito para aumentar su efecto sobre los blancos. Los servomecanismos aseguran la estabilidad del arma durante su liberación desde plataformas estratosféricas, un aspecto técnico complejo por las corrientes atmosféricas variables.

El desarrollo del DART responde a la creciente presión sobre las defensas aéreas ucranianas. En las últimas semanas, Rusia intensificó sus ataques combinados con cientos de drones y decenas de misiles. Las fuerzas ucranianas contabilizaron más de 600 drones y 70 misiles lanzados en una sola oleada. La guerra electrónica se convirtió en un elemento decisivo del conflicto. Ambos bandos emplean sistemas de interferencia para neutralizar armas guiadas, lo que obliga a buscar métodos alternativos.

Los desarrolladores prevén iniciar próximamente el proceso de certificación ante el Ministerio de Defensa de Ucrania. Ese trámite permitirá la incorporación del DART al inventario de las Fuerzas Armadas. Además, la empresa planea utilizar esta tecnología para futuros misiles balísticos y sistemas tierra-aire. La aparición del DART evidencia la apuesta ucraniana por soluciones de bajo coste y alta capacidad de supervivencia. Kiev busca compensar sus limitaciones de recursos mediante la innovación tecnológica en un conflicto donde la creatividad militar se volvió tan importante como la potencia de fuego.

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