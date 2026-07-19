HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Sistema frontal en Chile deja cuatro muertos, una persona desaparecida y más de 1.600 damnificados

Más de 16.000 personas continúan incomunicadas por derrumbes, desbordes y cortes de rutas entre Atacama y La Araucanía, obligando a desplegar rescates aéreos y operativos de emergencia en zonas rurales.

El sistema frontal que afecta a Chile deja cuatro fallecidos, una persona desaparecida y más de 1.600 damnificados
El sistema frontal que afecta a Chile deja cuatro fallecidos, una persona desaparecida y más de 1.600 damnificados | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

El sistema frontal que afecta a Chile dejó hasta este domingo cuatro fallecidos, una persona desaparecida y 1.652 damnificados, según el último balance entregado por Senapred. Además, 1.519 ciudadanos permanecen albergados y 16.607 siguen aislados por cortes de caminos, desbordes y deslizamientos registrados entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que también hay 14 lesionados y que las cifras podrían cambiar durante la jornada, debido a que varios sectores continúan incomunicados. En materia habitacional, el organismo contabilizó 21 viviendas destruidas, 544 con perjuicio mayor, 12.681 con daño menor y 1.429 en evaluación.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, evalúa arrestar a Netanyahu si visita la ciudad para la Asamblea de la ONU

lr.pe

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que la noche del sábado fue “bastante más tranquila” en cuanto a precipitaciones y emergencias, aunque advirtió que las lluvias se intensificarán en la provincia del Huasco, en Atacama. “Las tareas están enfocadas en poder despejar la Ruta C-46 entre Vallenar y Alto del Carmen”, señaló.

En la Región de Coquimbo, una de las más afectadas, el Gobierno dispuso el traslado de un hospital modular del Ejército a Ovalle, después de que el centro de salud Antonio Tirado Lanas sufriera daños en cinco de sus siete pabellones quirúrgicos.

Siguen operativos para ayudar a los aislados

Las autoridades mantienen operativos con el fin de recuperar la conectividad en zonas rurales de Coquimbo y Atacama. El alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares, explicó que varios ingresos permanecen cortados por derrumbes y deslizamientos.

“Estamos tratando de despejar lo más posible, estamos sacando rodado en estos momentos en esos sectores, pero nada asegura que la continuidad la vamos a tener en esos caminos”, afirmó la autoridad comunal.

En Ovalle, el alcalde Héctor Vega describió una situación crítica en el sector rural. “Las complicaciones han sido terribles. Las quebradas han avanzado por todos lados. Estamos casi en una isla acá en Ovalle, porque todo el sector rural lo tenemos aislado”, declaró a Radio Bío Bío.

Los equipos de emergencia realizaron además 12 vuelos de helicóptero durante la jornada del sábado para rescatar a unas 25 personas atrapadas por el avance del agua.

Alcaldes exigen declarar zona de catástrofe en Coquimbo

La magnitud de los daños abrió un debate sobre la necesidad de declarar zona de catástrofe en la Región de Coquimbo. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, pidió al mandatario José Antonio Kast activar el 2% constitucional de la Ley de Presupuestos.

“La situación es descomunal y requerirá tiempo para cuantificar la verdadera magnitud de esta catástrofe”, sostuvo Alessandri, quien estimó que los recursos regionales no serán suficientes en la reconstrucción de infraestructura, servicios básicos y centros asistenciales.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, respaldó la solicitud y afirmó que “el 2% del gobierno regional no basta” para enfrentar la reconstrucción de puentes, caminos, sistemas de agua potable rural y viviendas afectadas.

PUEDES VER: Grandes reservas de oro, plata, cobre y litio se encuentran en diversos países de América Latina: Perú entre los principales del mundo

lr.pe

Evacuaciones y alerta roja continúan en varias regiones

Senapred mantiene alerta roja en la provincia del Huasco, la comuna de Tierra Amarilla, todo Coquimbo, Valparaíso continental, Cauquenes, Parral y María Pinto en la Región Metropolitana.

Uno de los puntos bajo vigilancia es el campamento Ribera Río Mapocho 2, en la comuna de Tiltil, donde se preparó la evacuación preventiva de cerca de 50 personas por la crecida del estero Tiltil. Los afectados serán trasladados al Liceo Polivalente C-82.

En paralelo, continúan los cortes de luz y de agua potable. Valparaíso concentra el mayor número de clientes sin electricidad, con 111.842 hogares y establecimientos afectados. En Coquimbo, la sanitaria Aguas del Valle anunció la suspensión temporal del suministro en sectores debido a la alta turbiedad del río Elqui.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El Senado de Chile aprueba críticada megarreforma economica de Kast que rebaja impuestos a las grandes empresas

El Senado de Chile aprueba críticada megarreforma economica de Kast que rebaja impuestos a las grandes empresas

LEER MÁS
Fuerte temporal en Chile asociado al fenómeno de El Niño deja tres muertos y más de 300.000 personas sin luz

Fuerte temporal en Chile asociado al fenómeno de El Niño deja tres muertos y más de 300.000 personas sin luz

LEER MÁS
Los rapanui no estuvieron aislados y compartieron su cultura con la polinesia, según investigación arqueológica

Los rapanui no estuvieron aislados y compartieron su cultura con la polinesia, según investigación arqueológica

LEER MÁS
Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

LEER MÁS
Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

LEER MÁS
China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Grandes reservas de oro, plata, cobre y litio se encuentran en diversos países de América Latina: Perú entre los principales del mundo

Grandes reservas de oro, plata, cobre y litio se encuentran en diversos países de América Latina: Perú entre los principales del mundo

LEER MÁS
Más allá del Mundial: el modelo noruego que promueve la sostenibilidad, la igualdad y el aprovechamiento de los recursos

Más allá del Mundial: el modelo noruego que promueve la sostenibilidad, la igualdad y el aprovechamiento de los recursos

LEER MÁS
Fuerte temporal en Chile asociado al fenómeno de El Niño deja tres muertos y más de 300.000 personas sin luz

Fuerte temporal en Chile asociado al fenómeno de El Niño deja tres muertos y más de 300.000 personas sin luz

LEER MÁS
¿Qué es un enjambre sísmico y por qué el terremoto de 7,4 en Chiapas mantiene en alerta a los investigadores?

¿Qué es un enjambre sísmico y por qué el terremoto de 7,4 en Chiapas mantiene en alerta a los investigadores?

LEER MÁS
¿Sabías que esta bandera del Perú tiene un sorprendente parecido a la de Argentina? Conoce cuál es

¿Sabías que esta bandera del Perú tiene un sorprendente parecido a la de Argentina? Conoce cuál es

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025