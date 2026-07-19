Sistema frontal en Chile deja cuatro muertos, una persona desaparecida y más de 1.600 damnificados

El sistema frontal que afecta a Chile deja cuatro fallecidos, una persona desaparecida y más de 1.600 damnificados | AFP

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El sistema frontal que afecta a Chile dejó hasta este domingo cuatro fallecidos, una persona desaparecida y 1.652 damnificados, según el último balance entregado por Senapred. Además, 1.519 ciudadanos permanecen albergados y 16.607 siguen aislados por cortes de caminos, desbordes y deslizamientos registrados entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que también hay 14 lesionados y que las cifras podrían cambiar durante la jornada, debido a que varios sectores continúan incomunicados. En materia habitacional, el organismo contabilizó 21 viviendas destruidas, 544 con perjuicio mayor, 12.681 con daño menor y 1.429 en evaluación.

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El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, indicó que la noche del sábado fue “bastante más tranquila” en cuanto a precipitaciones y emergencias, aunque advirtió que las lluvias se intensificarán en la provincia del Huasco, en Atacama. “Las tareas están enfocadas en poder despejar la Ruta C-46 entre Vallenar y Alto del Carmen”, señaló.

En la Región de Coquimbo, una de las más afectadas, el Gobierno dispuso el traslado de un hospital modular del Ejército a Ovalle, después de que el centro de salud Antonio Tirado Lanas sufriera daños en cinco de sus siete pabellones quirúrgicos.

Siguen operativos para ayudar a los aislados

Las autoridades mantienen operativos con el fin de recuperar la conectividad en zonas rurales de Coquimbo y Atacama. El alcalde de Alto del Carmen, Cristian Olivares, explicó que varios ingresos permanecen cortados por derrumbes y deslizamientos.

“Estamos tratando de despejar lo más posible, estamos sacando rodado en estos momentos en esos sectores, pero nada asegura que la continuidad la vamos a tener en esos caminos”, afirmó la autoridad comunal.

En Ovalle, el alcalde Héctor Vega describió una situación crítica en el sector rural. “Las complicaciones han sido terribles. Las quebradas han avanzado por todos lados. Estamos casi en una isla acá en Ovalle, porque todo el sector rural lo tenemos aislado”, declaró a Radio Bío Bío.

Los equipos de emergencia realizaron además 12 vuelos de helicóptero durante la jornada del sábado para rescatar a unas 25 personas atrapadas por el avance del agua.

Alcaldes exigen declarar zona de catástrofe en Coquimbo

La magnitud de los daños abrió un debate sobre la necesidad de declarar zona de catástrofe en la Región de Coquimbo. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, pidió al mandatario José Antonio Kast activar el 2% constitucional de la Ley de Presupuestos.

“La situación es descomunal y requerirá tiempo para cuantificar la verdadera magnitud de esta catástrofe”, sostuvo Alessandri, quien estimó que los recursos regionales no serán suficientes en la reconstrucción de infraestructura, servicios básicos y centros asistenciales.

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, respaldó la solicitud y afirmó que “el 2% del gobierno regional no basta” para enfrentar la reconstrucción de puentes, caminos, sistemas de agua potable rural y viviendas afectadas.

Evacuaciones y alerta roja continúan en varias regiones

Senapred mantiene alerta roja en la provincia del Huasco, la comuna de Tierra Amarilla, todo Coquimbo, Valparaíso continental, Cauquenes, Parral y María Pinto en la Región Metropolitana.

Uno de los puntos bajo vigilancia es el campamento Ribera Río Mapocho 2, en la comuna de Tiltil, donde se preparó la evacuación preventiva de cerca de 50 personas por la crecida del estero Tiltil. Los afectados serán trasladados al Liceo Polivalente C-82.

En paralelo, continúan los cortes de luz y de agua potable. Valparaíso concentra el mayor número de clientes sin electricidad, con 111.842 hogares y establecimientos afectados. En Coquimbo, la sanitaria Aguas del Valle anunció la suspensión temporal del suministro en sectores debido a la alta turbiedad del río Elqui.