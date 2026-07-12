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Atropello múltiple en Viña del Mar deja seis muertos y siete heridos en feria: chofer tenia documentos vencidos

El responsable del atropello en Viña del Mar pertenece a la Armada de Chile, estaba fuera de servicio y manejaba un vehículo con documentación vencida al momento del accidente.

El accidente ocurrió cuando un SUV perdió el control en la feria Caupolicán, impactando a varios asistentes
El accidente ocurrió cuando un SUV perdió el control en la feria Caupolicán, impactando a varios asistentes | AFP
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Un atropello múltiple ocurrido la mañana de este domingo en Viña del Mar, Chile, dejó seis personas fallecidas y siete heridas, según confirmó Carabineros. El accidente ocurrió cerca de las 8.38 a. m., cuando un vehículo deportivo utilitario perdió el control, subió a la vereda e impactó contra los asistentes que se encontraban en la feria Caupolicán, en el sector de Gómez Carreño.

Las autoridades informaron que el conductor fue detenido y permanece a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con el balance más reciente, entre los lesionados figuran dos menores, ambos de 8 meses. El Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota indicó que todos los heridos fueron trasladados al Hospital Gustavo Fricke y se encuentran fuera de riesgo vital. De manera preliminar, las víctimas fatales corresponden a tres hombres y tres mujeres.

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Conductor naval manejaba con documentos vencidos

El fiscal Walter Wenzel confirmó que el conductor es un integrante de la Armada de Chile que se encontraba fuera de servicio al momento del accidente. Además, informó que el vehículo circulaba con los documentos vencidos y no contaba con un Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) vigente.

El persecutor también señaló que las primeras pruebas descartaron la presencia de alcohol o drogas. "El examen Intoxilyzer y el narcotest arrojaron negativo", explicó, aunque precisó que todavía se esperan los resultados de los análisis de sangre. La Armada expresó sus condolencias a las familias de las víctimas e informó que colabora con la investigación y que inició los procedimientos administrativos internos correspondientes.

Cámaras muestran velocidad imprudente antes del impacto

Las imágenes de las cámaras de seguridad forman parte de las diligencias que desarrolla la Fiscalía. Según Wenzel, los registros muestran que el vehículo circulaba "a una velocidad imprudente", perdió el control hacia el costado derecho de la vía y posteriormente arrolló a quienes estaban junto a la vereda antes de ingresar directamente al sector de la feria.

Con esos antecedentes, el fiscal indicó que, por ahora, la investigación apunta a un cuasidelito derivado de una conducción imprudente con resultado de personas fallecidas y lesionadas. Agregó que todavía existen diligencias pendientes y que el Ministerio Público evalúa solicitar la ampliación de la detención del imputado mientras continúan las pericias.

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Kast envía pésame a familias de afectados

El presidente José Antonio Kast lamentó lo suscitado a través de su cuenta en X. "La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos", escribió el mandatario.

Kast añadió que "todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho". En paralelo, el municipio de Viña del Mar informó que brinda apoyo jurídico y psicológico a las familias de las personas fallecidas y a quienes resultaron lesionados.

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