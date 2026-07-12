El gigante naval chino de 40.000 toneladas podría operar aviones de combate y grandes drones desde su cubierta

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El Tipo 076 Sichuan avanza hacia su incorporación a la Armada de China tras completar elementos clave de su cubierta de vuelo, entre ellos la catapulta electromagnética (EMALS), el sistema de frenado y las marcas operativas. Un video difundido por China CNR mostró por primera vez una vista completa del buque, lo que refuerza la expectativa de que su entrega se produzca en un futuro próximo. El diseño permitirá operar helicópteros, grandes vehículos aéreos no tripulados y, bajo determinadas condiciones, incluso aviones de combate.

El especialista militar Song Zhongping explicó al Global Times que el desarrollo del proyecto avanzó con rapidez gracias a la experiencia acumulada con el Tipo 075 y con el portaaviones Fujian, donde China ya puso en funcionamiento la tecnología de catapulta electromagnética. Según el experto, esa base tecnológica permitió acelerar la construcción y el equipamiento del nuevo buque de asalto anfibio.

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Sichuan completa su catapulta y estrena cubierta

Las imágenes aéreas muestran que la cubierta de vuelo ya cuenta con todas sus marcas operativas, además del sistema EMALS y los equipos de recuperación de aeronaves completamente instalados. Para Song Zhongping, esta es la principal innovación del Tipo 076 Sichuan, ya que se trata de la primera aplicación de una catapulta electromagnética en un buque de esta categoría.

El experto afirmó al Global Times que esta configuración amplía el abanico de aeronaves que podrá utilizar la embarcación. Además de helicópteros, tendrá capacidad para lanzar grandes drones de reconocimiento, guerra electrónica o ataque y, en circunstancias específicas, aeronaves tripuladas de ala fija. También destacó que el diseño de doble isla separa las funciones de navegación y control aéreo, lo que incrementa sus capacidades respecto al Tipo 075.

China desafía a EE. UU. con su buque anfibio de 60.000 t

Diversos analistas estiman que el desplazamiento a plena carga del Tipo 076 Sichuan podría situarse entre 50.000 y 60.000 toneladas, cifra superior a la de los buques anfibios actuales de China y cercana a la de algunos portaaviones ligeros. El barco mantendrá una cubierta inundable para lanchas de desembarco, amplias zonas para vehículos e instalaciones destinadas a transportar entre 900 y 1.200 infantes de marina.

Este concepto sitúa a China frente a los buques estadounidenses de las clases America y Wasp. Mientras Estados Unidos basa su capacidad aérea en los cazas F-35B de despegue corto y aterrizaje vertical, el nuevo diseño chino apuesta por drones lanzados mediante catapulta electromagnética, con mayor autonomía, carga útil y posibilidades para misiones de inteligencia, vigilancia y apoyo a operaciones anfibias.

Las pruebas definirán su capacidad operativa

Tras completar la mayor parte de su construcción, el siguiente paso será superar las pruebas en puerto y, posteriormente, las pruebas en el mar. Estas evaluaciones comprobarán el funcionamiento del sistema EMALS, los equipos de frenado y la integración de las distintas aeronaves previstas para el buque.

Song Zhongping señaló al Global Times que el Tipo 076 Sichuan podrá integrarse tanto en grupos de ataque anfibio como junto a un portaaviones, con el objetivo de reforzar misiones de defensa aérea, guerra antisubmarina, ataque terrestre y proyección de poder. El especialista añadió que este modelo representa un avance importante para el Ejército Popular de Liberación y podría servir como base para una futura producción en serie adaptada a las necesidades operativas de la Armada china.