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El Poder Judicial ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Jackson Mora, investigado por su presunta participación en una organización criminal vinculada a un esquema de fraude informático que habría permitido el ingreso de más de S/9 millones a una de sus empresas. La medida fue dispuesta mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la red.

La decisión fue emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, que también impuso la misma medida coercitiva a otras siete personas comprendidas en el caso denominado 'Los Arquitectos del Fraude'. Todos son investigados por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal, en el marco de una pesquisa que busca esclarecer el funcionamiento de la presunta organización.

Jackson Mora afrontará 15 meses de prisión preventiva por millonario fraude

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía incorporó la declaración que Jackson Mora brindó durante las diligencias del caso. En ella, el empresario señaló que se dedica a la organización de eventos de artes marciales mixtas y que también trabaja como entrenador y representante de deportistas.

En su testimonio, el exesposo de Tilsa Lozano afirmó que Daniel Jesús Mesones Mazzini le propuso utilizar la empresa FFC MMA para participar en un proceso de contratación pública, a cambio de recibir una comisión equivalente al 10 % del valor de la operación. Según indicó, le aseguraron que existían contactos que facilitarían la obtención de la buena pro.

De acuerdo con la tesis fiscal, la empresa del exluchador recibió más de S/9 millones provenientes de recursos estatales. Los investigadores sostienen que esos fondos debían llegar a la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha; sin embargo, presuntamente fueron desviados como parte del esquema atribuido a la organización criminal investigada.

Jackson Mora pidió afrontar su proceso en libertad

Durante la audiencia, Jackson Mora solicitó al Poder Judicial que le permitiera continuar el proceso en libertad. Como parte de sus argumentos, aseguró haber colaborado con las autoridades desde el inicio de las investigaciones, entregando de manera voluntaria su teléfono celular, las claves de acceso al dispositivo y explicaciones sobre las conversaciones analizadas por la Fiscalía.

Asimismo, rechazó cualquier vínculo con una presunta organización criminal y sostuvo que su relación con Daniel Jesús Mesones Mazzini era únicamente de carácter comercial. Según explicó, ambos mantienen negocios desde 2023 debido a que la empresa de Mesones auspiciaba los eventos deportivos organizados por FFC MMA.

El exesposo de Tilsa Lozano también señaló que, pese a que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, continuó desarrollando sus actividades mediante un RUC como persona natural con negocio. Finalmente, ofreció entregar su pasaporte y afirmó que solo conoce a tres de los demás investigados, por lo que insistió en que no forma parte de la presunta red delictiva.