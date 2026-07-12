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Venezuela rechaza que Colombia lidere la reconstrucción tras el terremoto y responde a Abelardo de la Espriella

El Gobierno de Delcy Rodríguez negó una coordinación con la futura administración de Abelardo de la Espriella y defendió su capacidad para atender la emergencia causada por los sismos.

La Cancillería venezolana aclara que la planificación de la recuperación es responsabilidad exclusiva del Estado y que no hay coordinación con el futuro gobierno colombiano
La Cancillería venezolana aclara que la planificación de la recuperación es responsabilidad exclusiva del Estado y que no hay coordinación con el futuro gobierno colombiano | AFP
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Venezuela rechazó la propuesta del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, para que su país encabezara la reconstrucción de las zonas afectadas por el doble terremoto del 24 de junio. A través de un comunicado, la Cancillería sostuvo que la planificación y ejecución de ese proceso corresponde "exclusivamente al Estado venezolano" y aclaró que, por ahora, no existe ninguna articulación prevista con la futura administración colombiana.

El pronunciamiento llegó después de que De la Espriella planteara que su país podría participar con ingenieros militares y empresas privadas en las labores de recuperación, una iniciativa que pretendía presentar ante Estados Unidos. Según el último balance oficial, el desastre deja al menos 4.333 fallecidos, 16.740 heridos, 17.907 personas sin vivienda y más de 800 edificaciones afectadas, de las cuales 190 colapsaron por completo.

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La Cancillería, encabezada por Yván Gil, afirmó que el país ya activó instituciones públicas, la industria nacional, compañías estatales y privadas, además del personal técnico necesario para avanzar en la restauración. El Gobierno de Delcy Rodríguez añadió que agradece las muestras de solidaridad recibidas y precisó que, si resulta necesario, establecerá acuerdos de cooperación internacional bajo sus propias atribuciones soberanas.

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De la Espriella aclara que su propuesta fue humanitaria

Horas después de la respuesta de Caracas, el equipo de Abelardo de la Espriella explicó que su planteamiento tenía un carácter estrictamente humanitario. En un comunicado señaló que "en ningún momento se planteó desconocer la soberanía de Venezuela ni sustituir las responsabilidades que corresponden a sus autoridades".

El gobierno electo agregó que la magnitud del terremoto podría requerir apoyo técnico de países vecinos mediante mecanismos institucionales. También indicó que Colombia dispone de capacidades logísticas, ingenieros militares y empresas privadas que podrían colaborar en la remoción de escombros y la recuperación de infraestructura, siempre que exista voluntad de cooperación y respeto al derecho internacional. Además, sostuvo que "las tragedias no distinguen fronteras ni ideologías" y reiteró su disposición a respaldar iniciativas de ayuda humanitaria.

Petro pide mayor apoyo de Colombia a la emergencia

En un mensaje publicado en la red X, Gustavo Petro afirmó que Colombia tiene una "doble responsabilidad" frente a la tragedia por la cercanía entre ambos países y por la amplia comunidad colombiana que reside en territorio venezolano.

Petro indicó que "la responsabilidad no puede recaer solo en el Estado y Gobierno venezolano" y consideró que Bogotá debe actuar de acuerdo con la magnitud de la emergencia. Reconoció que el país atraviesa el proceso de transición y enfrenta limitaciones fiscales, pero insistió en que debe realizar un esfuerzo adicional con el fin de atender las necesidades derivadas del desastre.

El nuevo gobierno colombiano define su relación con Venezuela

El futuro canciller colombiano, Omar Bula Escobar, adelantó que la próxima administración buscará mantener una relación "constructiva" con Venezuela, centrada en el desarrollo económico, la seguridad y la atención de los problemas fronterizos. También señaló que la estrategia estará alineada con la política de Estados Unidos.

Bula Escobar explicó que el proceso previsto para Venezuela contempla etapas de estabilización, recuperación y transición, y pidió "un poco más de paciencia" al considerar que los cambios no serán inmediatos. Asimismo, descartó la posibilidad de unas elecciones en el corto plazo al afirmar que aún persisten "rezagos del régimen pasado", por lo que priorizarán el fortalecimiento progresivo de las relaciones bilaterales.

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