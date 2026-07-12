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Irán cierra el estrecho de Ormuz tras nuevos ataques de EE.UU. y bombardea bases estadounidenses en el Golfo

La decisión de Teherán de restringir el tránsito por el estrecho de Ormuz elevó la tensión con Estados Unidos y amenaza una de las principales rutas por donde circula el petróleo mundial.

Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques de EE. UU. contra objetivos iraníes, escalando tensiones en la región y afectando la navegación marítima global
Irán cierra el estrecho de Ormuz en respuesta a ataques de EE. UU. contra objetivos iraníes, escalando tensiones en la región y afectando la navegación marítima global | AFP
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Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz después de los nuevos ataques ejecutados por Estados Unidos contra objetivos iraníes. La ofensiva estadounidense se produjo como respuesta a las agresiones sobre el M/V GFS Galaxy, un portacontenedores con bandera de Chipre alcanzado cerca de esa vía marítima estratégica.

La decisión de Teherán supone una nueva escalada en el conflicto y pone en riesgo la tregua acordada entre ambos países para avanzar en negociaciones. El estrecho de Ormuz concentra una parte importante del transporte mundial de petróleo, por lo que cualquier restricción de su uso genera preocupación por la seguridad de la navegación marítima y por la estabilidad en Oriente Medio.

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Irán ataca bases de EE. UU. en el golfo

Tras los bombardeos, Irán lanzó misiles y drones contra varios objetivos vinculados a Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Las autoridades cataríes informaron que interceptaron proyectiles dirigidos contra su territorio, mientras Teherán confirmó que había atacado una base aérea estadounidense ubicada en Catar como respuesta a las operaciones militares de ese país.

La Guardia Revolucionaria también afirmó haber destruido instalaciones de apoyo logístico destinadas a portaaviones estadounidenses en el puerto de Duqm, en Omán. El sultanato convocó al embajador iraní y presentó una protesta formal. Además, Kuwait, Baréin, Emiratos Árabes Unidos y Jordania reportaron ataques o el impacto de misiles en sus territorios. Emiratos condenó la ofensiva y aseveró que esas acciones constituyen "una flagrante violación de la soberanía" de los países afectados.

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Trump dice que Irán rompió un acuerdo

El presidente Donald Trump aseguró que existía un entendimiento con Teherán poco antes del nuevo episodio de violencia. En una conversación telefónica con CNN, dijo que "teníamos un acuerdo con ellos ayer" y sostuvo que Irán "estaba cediendo en todo" antes del ataque contra un barco con un dron.

Posteriormente, en declaraciones difundidas por NBC, el mandatario insistió en que la República Islámica había aceptado "un trato perfecto" antes de abandonar ese compromiso. Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sostuvo que "Irán tomó una mala decisión" y advirtió que el país "pagará" por sus acciones.

Contradicciones sobre el tránsito en Ormuz

Las autoridades iraníes y estadounidenses mantienen versiones opuestas sobre la situación en el estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria anunció que el paso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso y comunicó que solo permitirá la circulación por un corredor autorizado bajo supervisión iraní.

En contraste, el Centcom aseguró que la vía marítima continúa abierta. "Irán no controla el estrecho. El tráfico sigue fluyendo", señaló el comando estadounidense, que afirmó mantener fuerzas desplegadas a fin de garantizar la libre navegación. Poco después, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico indicó que "actualmente no es posible el tránsito" debido a la presencia militar y explicó que los permisos volverán a emitirse cuando se recupere la estabilidad.

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Pakistán llama a la desescalada mientras Omán negocia con Teherán

En medio del aumento de las hostilidades, el ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, pidió a todas las partes actuar con moderación. El funcionario instó públicamente a una desescalada a fin de evitar un mayor deterioro del conflicto.

Antes del recrudecimiento de la crisis, el canciller iraní viajó a Omán para reunirse con autoridades en Mascate y abordar la situación de Ormuz. Tras el encuentro, el Ministerio de Relaciones Exteriores omaní informó que ambas delegaciones acordaron continuar las conversaciones en los ámbitos técnico y político, con el objetivo de alcanzar acuerdos conforme al derecho internacional.

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