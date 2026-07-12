Fallece Lindsey Graham, el senador que pasó de criticar a Trump a convertirse en su aliado más cercano

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, murió a los 71 años a causa de una "enfermedad breve y repentina", según informó su oficina. El legislador ocupaba un escaño en el Senado de Estados Unidos desde 2002 y se postulaba para un quinto mandato. Su fallecimiento ocurrió poco después de regresar de una visita a Ucrania.

La oficina de Graham pidió respeto por la privacidad de la familia. De acuerdo con medios estadounidenses, los servicios de emergencia acudieron a su residencia en Washington tras recibir un aviso por un dolor en el pecho. Posteriormente, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque su portavoz confirmó que falleció por una enfermedad breve y repentina.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Trump lidera homenajes al senador fallecido

El presidente Donald Trump expresó sus condolencias a través de Truth Social. "El senador Lindsey Graham, una de las mejores personas y senadores que he conocido, ha fallecido. Siempre estaba trabajando y era un verdadero patriota estadounidense. Lindsey será muy echado de menos", escribió.

También hubo mensajes desde el exterior. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país perdió "a uno de sus mayores amigos" y sostuvo que "entendía que la seguridad de Israel y de Estados Unidos son inseparables". Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, recordó que el legislador visitó su país en 10 ocasiones a partir del inicio de la invasión rusa y señaló que "fue un verdadero defensor de la libertad y de los valores que hacen de nuestro mundo un lugar más seguro".

De crítico del magnate a su mayor defensor

Durante las primarias republicanas de 2016, Graham cuestionó la candidatura de Donald Trump y llegó a calificarlo como un "instigador racial, xenófobo y fanático religioso". En ese proceso electoral rechazó respaldarlo y advirtió sobre las consecuencias de una eventual nominación.

La relación cambió después de una reunión entre ambos en 2017. Con el paso de los años, apoyó las principales iniciativas del mandatario en el Congreso de EE. UU., votó en contra de condenarlo en el juicio político y respaldó su campaña de reelección. Al momento de su muerte era uno de los republicanos más cercanos al presidente.

El legado de Graham en política exterior y defensa

Antes de llegar al Senado, Graham ejerció como abogado militar en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y alcanzó el rango de coronel. En el ámbito legislativo, respaldó la intervención militar en Irak, defendió una presencia prolongada en Afganistán y mantuvo una postura crítica frente al acuerdo nuclear con Irán durante la administración de Barack Obama.

El senador también mantuvo una estrecha relación con John McCain, con quien impulsó iniciativas sobre seguridad e inmigración. En los últimos años, apoyó la asistencia militar a Israel y Ucrania, realizó varios viajes a Kiev y promovió sanciones contra Rusia. Además, presidió el Comité de Presupuesto del Senado de Estados Unidos y formó parte del Comité Judicial.