The Strongest vs Bolivar EN VIVO: hora y canal de TV para ver el Clásico Paceño por la Liga Boliviana 2026
Considerado uno de los enfrentamientos más tradicionales de Bolivia, este clásico promete un gran marco de público y una intensa batalla por los primeros puestos del torneo.
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La emoción regresa al fútbol boliviano con una nueva edición del clásico paceño entre The Strongest y Bolívar, que se disputará hoy domingo 12 de julio en el estadio Hernando Siles por la fecha 10 de la Liga Boliviana 2026. Ambos equipos volverán a verse las caras tras varios meses sin enfrentarse en el torneo local, en un duelo que promete intensidad y un gran marco de público.
Considerado uno de los enfrentamientos con mayor tradición en la nación altiplánica, el clásico paceño enfrenta a dos de los clubes más laureados del país y suele ser determinante en la lucha por los primeros puestos del campeonato.
¿A qué hora juega The Strongest vs Bolívar por la Liga Boliviana?
The Strongest y Bolívar se enfrentarán este domingo 12 de julio, desde las 16.15 horas de Perú (17.15 en Bolivia), por la fecha 10 de la Liga Boliviana 2026. El esperado clásico paceño se disputará en el Estadio Hernando Siles de La Paz.
- Ecuador y Colombia: 4.15 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 5.15 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 6.15 p. m.
- México y Centroamérica: 3.15 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 5.15 p. m.
- España: 11.15 p. m.
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¿Dónde ver el clásico de The Strongest vs Bolívar?
El clásico paceño entre The Strongest y Bolívar será transmitido EN VIVO por Entel Gol, canal que cuenta con los derechos de emisión de la Liga Boliviana en territorio boliviano. Además, la afición podrá seguir las incidencias y el minuto a minuto a través de plataformas deportivas con cobertura en tiempo real.
¿Cómo llegan The Strongest vs Bolívar a este clásico?
The Strongest llega a este compromiso con la intención de hacerse fuerte en casa y seguir subiendo posiciones en la Liga Boliviana. El conjunto atigrado buscará aprovechar su condición de local en el Hernando Siles para imponerse en un clásico que puede marcar un punto de inflexión en su temporada.
Por su parte, Bolívar afronta el clásico paceño con el objetivo de reafirmar su candidatura al título y extender su buen momento futbolístico. La Academia intentará sumar un triunfo en uno de los partidos más importantes del campeonato, en un duelo que enfrenta a los dos clubes más ganadores y tradicionales del fútbol boliviano.