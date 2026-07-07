Abelardo de la Espriella acusa a Petro de querer hacer "un golpe de Estado" tras suspender "proceso de empalme"

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Abelardo de la Espriella, presidente electo colombiano, aseguró que el actual mandatario, Gustavo Petro, intenta dar un "golpe de Estado" junto al candidato oficialista Iván Cepeda. "Iniciaron su plan B para quedarse a como diera lugar en el poder", puntualizó el ultraderechista; incluso, instó a las Fuerzas Armadas a cumplir con su juramento y "no obedecer ninguna orden" del líder izquierdista.

El autodenominado outsider definió la transición como una "auditoría exhaustiva" de la gestión de Petro e indicó haber identificado problemas en la lucha contra el narcotráfico, la concesión de contratos estatales a dedo y deficiencias en el sistema de salud. "Sabe que lo haré pagar en el marco de la ley todos sus delitos y por eso tiene pánico y terror", enfatizó.

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Cabe indicar que, hasta el momento, Petro desconoce la legitimidad de De la Espriella con alegatos de fraude electoral y convocó protestas el 20 de julio, fecha en la que dará su discurso de despedida. Sin embargo, observadores internacionales y autoridades electorales descartaron la existencia de algún tipo de manipulación.

En la misma línea, antes de este pronunciamiento, el llamado 'Tigre' pidió a través de sus redes sociales suspender de manera inmediata el "proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia".

Según el comunicado, la decisión fue enviada al vicepresidente electo bajo la premisa de una responsabilidad institucional frente al cambio de mando. "Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", sostuvo.

No obstante, Petro señaló que el proceso de transición continuará sin la delegación del gobierno entrante. "No aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias", reaccionó. Para ello, "se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar", agregó.

Avance contra Petro

Por otra parte, las declaraciones de Carlos Alonso Lucio, coordinador del equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, reavivaron el debate sobre la posibilidad de que un expresidente colombiano pueda ser extraditado.

El asesor aseguró que el nuevo mandatario estaría dispuesto a firmar una eventual solicitud internacional contra Petro si llegara a existir un requerimiento formal. En una entrevista concedida a Cambio, afirmó que De la Espriella "sí extraditaría" al mandatario, quien debe responder ante la justicia por las denuncias que, según dijo, cursan en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

Las declaraciones se producen en medio del proceso de transición presidencial, marcado por tensiones entre el Gobierno saliente y el equipo del mandatario electo.

La respuesta del Gobierno no se hizo esperar. El ministro de Hacienda, Ricardo Ávila, rechazó las declaraciones de Lucio, a quien responsabilizó de deteriorar el ambiente del empalme, y anunció que presentará una denuncia penal en su contra. Además, afirmó que la información sobre la transición será entregada directamente a la ciudadanía y no al comité designado por el Gobierno entrante.

No obstante, el proceso no depende exclusivamente de la voluntad política nacional. En términos concretos, la ley colombiana define que la extradición solo puede ocurrir si una autoridad judicial extranjera adelanta una investigación penal y presenta una acusación formal. Para el caso de Estados Unidos, es requisito un indictment, es decir, que un gran jurado o una corte federal emita la acusación.