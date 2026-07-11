Tifón Bavi causa la evacuación de al menos dos millones de personas tras impactar con China, Japón y Taiwán

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El avance del tifón Bavi desató una emergencia climática en el este de Asia, lo que obligó a la evacuación de cerca de dos millones de personas en China continental antes de tocar tierra. Ello está previsto para la medianoche o la madrugada del domingo entre Sanmen y Cangnan, en la provincia oriental de Zhejiang.

El Centro Meteorológico Nacional de China activó la alerta naranja por el tifón y la alerta roja inicial del año por lluvias torrenciales. Las autoridades de Zhejiang elevaron su respuesta de emergencia al nivel 1 —el máximo permitido— ante un fenómeno que se desplaza hacia el noroeste a una velocidad de entre 30 y 35 km/h, con vientos proyectados de nivel 12 a 13.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Hasta el momento, el impacto de Bavi en la región acumula un saldo humano de 87 heridos en Taiwán y cinco lesionados leves en Japón. Previamente, los efectos indirectos del sistema meteorológico generaron fuertes lluvias, inundaciones y deslizamientos de tierra en Filipinas, lo que provocó la muerte de al menos 18 personas, principalmente en la isla de Mindanao.

Medidas extremas y parálisis de transportes en China

De los casi dos millones de desplazados en el país, Xinhua reportó que la provincia de Zhejiang concentra la mayor parte con 1,71 millones de evacuados preventivos, lo que afectó principalmente a la ciudad de Wenzhou.

Como parte de los protocolos de seguridad, en dicha demarcación se ordenó el cierre de 12.154 escuelas y guarderías, 444 enclaves turísticos y 78 recintos culturales, además de la suspensión de las actividades laborales, escolares y al aire libre. La población civil reforzó comercios con madera y colocó cinta adhesiva en las ventanas.

La movilidad aérea y ferroviaria se encuentra colapsada. El portal especializado Feichangzhun reportó cancelaciones masivas que paralizaron terminales clave como Wenzhou y Fuzhou, a lo que se sumó la anulación previa de más de 400 vuelos y decenas de trenes en la región de Zhejiang.

El desalojo de ciudadanos también se extendió a otras provincias del norte y este del continente: el gobierno de Pekín evacuó a más de 100.000 personas, la provincia de Fujian a más de 130.000 y las zonas costeras de Shanghái registraron 34.000 desplazados.

Estragos en Taiwán y Japón

Antes de aproximarse a la costa china, el centro de Bavi se posicionó sobre el sureste del mar de China Oriental, a unos 290 kilómetros de la frontera entre Zhejiang y Fujian. En su tránsito cercano a Taiwán, la isla registró un total de 14.476 evacuados y 1.456 incidencias, principalmente caídas de árboles y cortes de energía que afectaron a 170.000 hogares.

De acuerdo con datos del Centro de Respuesta a Desastres y la agencia CNA de Taiwán, los 87 heridos reportados no revisten gravedad y sufrieron incidentes como caídas de motocicletas o golpes por objetos. En el aeropuerto de Taoyuan se cancelaron 552 vuelos, lo que dejó a más de 5.400 viajeros varados en las islas periféricas controladas por Taipéi.

La Administración Central de Meteorología de Taiwán (CWA) reportó que Bavi perdió fuerza tras haber sido catalogado inicialmente como un "supertifón" a su paso por Guam y las Islas Marianas del Norte. Sus vientos máximos disminuyeron este sábado a 137 km/h, con ráfagas de 173 km/h y un radio de acción reducido a 350 kilómetros.

A pesar de perder intensidad, las autoridades locales emitieron 45 alertas rojas por riesgo de flujos de lodo y tres alertas por grandes deslizamientos, con advertencias de olas de hasta 10 metros.

Por su parte, en Japón, la Agencia Meteorológica nacional emitió la alerta de nivel 4 en la prefectura meridional de Okinawa ante la alta probabilidad de inundaciones por tempestades. El temporal provocó cortes de luz en más de 18.000 instalaciones y la cancelación de un centenar de vuelos en la zona.

La cadena NHK detalló que se registraron rachas de viento de hasta 140 km/h y se estima que las islas Sakishima acumulen hasta 250 milímetros de lluvia durante el fin de semana.

Contexto climático y desastres previos

Los expertos señalan que las condiciones actuales de los océanos agudizan la gravedad de estos eventos. De acuerdo con el servicio Copernicus de la Unión Europea, los océanos registraron en junio su temperatura más alta desde que existen registros oficiales.

El calentamiento global del agua aporta mayor humedad a la atmósfera, lo que se traduce en una intensificación de los ciclones tropicales y lluvias significativamente más destructivas.

La llegada de Bavi agrava la situación interna de China, país que viene de afrontar una semana consecutiva de catástrofes naturales generalizadas. Entre los desastres recientes asociados al tifón Maysak y otros sistemas meteorológicos se contabilizan al menos 39 muertos en Guangxi, 21 fallecidos debido a un deslizamiento de tierra en Gansu y otras 11 víctimas fatales causadas por tormentas y tornados en la provincia de Hubei.