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“Perú es una plaza que tiene una historia en el softbol y estaría bueno darle un impulso con un torneo de esta magnitud”, afirma Marisa Matsuda, presidenta de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Softbol (FDNPS). “Organizar este torneo es un gran desafío a nivel dirigencial”, agrega.

Es un orgullo nacional: del 14 al 18 de julio se realizará en el Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres, de Villa María del Triunfo el primer evento de clasificación para el softbol en el camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, con una plaza olímpica disponible para el equipo mejor clasificado en la final del 2027.

Este importante certamen es organizado por la Federación Deportiva Nacional Peruana de Softbol (FDNPS). En esta etapa de clasificación mundial se disputarán un total de 57 partidos durante la fase de grupos, programados de la siguiente manera: Praga, del 16 al 20 de junio; Lima, del 14 al 18 de julio; y Oklahoma City, del 12 al 16 de septiembre del presente año.

El Grupo Lima se iniciará el martes 14 de julio en el Estadio de Softbol de Villa María del Triunfo, con el enfrentamiento entre las selecciones de Filipinas (N.º 13) y Venezuela (N.º 16) a las 11.00 a. m. A continuación, se celebrará la ceremonia de inauguración a la 1.00 p. m., seguida del enfrentamiento de Perú (N.º 18) ante Puerto Rico (N.º 3) a las 3.00 p. m. El primer día finalizará con el encuentro entre las selecciones de Japón (N.º 1) y Gran Bretaña (N.º 12) a las 6.00 p. m.

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El miércoles se jugará la segunda fecha: 11.00 a. m., Puerto Rico-Venezuela; 2.00 p. m., Perú-Gran Bretaña; 5.00 p. m., Filipinas-Japón; y 8.00 p. m., Perú-Japón. El jueves 16 de julio se enfrentarán a las 11.00 a. m. Puerto Rico-Filipinas; 2.00 p. m., Filipinas-Gran Bretaña; 5.00 p. m., Venezuela-Japón; y 8.00 p. m., Venezuela-Perú.

El viernes 17 de julio se jugarán los siguientes encuentros: 11.00 a. m., Gran Bretaña-Puerto Rico; 2.00 p. m., Gran Bretaña-Venezuela; 5.00 p. m., Japón-Puerto Rico; y 8.00 p. m., Filipinas-Perú. Finalmente, el sábado 18 serán los play-offs: 10.00 a. m., clasificado 6 vs. clasificado 5; 1.00 p. m., clasificado 2 vs. clasificado 1 (J17 - final); 4.00 p. m., clasificado 4 vs. clasificado 3 (J18); y 7.00 p. m., ganador J18 vs. perdedor J17 (repechaje).

La fase de todos contra todos se jugará hasta el 17 de julio y el evento concluirá con los play-offs el 18 de julio.

El recinto del IPD en VMT acogió anteriormente importantes eventos internacionales, como los Juegos Panamericanos Lima 2019, la Copa Mundial Sub-18 de Sóftbol Femenino WBSC 2021, el Sudamericano Femenino 2024 y los Juegos Bolivarianos 2026. Además, volverá a recibir los Juegos Panamericanos del 2027.

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), junto con la Federación Deportiva Peruana de Softbol, invita a los medios de comunicación acreditados a la conferencia de prensa oficial de la Copa Mundial de Softbol Femenino de la WBSC - Grupo Lima. Los entrenadores estarán disponibles para entrevistas al finalizar la conferencia.

La cita será este lunes 13 de julio a las 9.00 a. m. en el Hotel nhow Lima, Perú, ubicado en la calle Atahualpa 155, Miraflores. En la conferencia estarán presentes representantes de la WBSC, autoridades de la Federación Deportiva Peruana de Softbol y entrenadores de Filipinas, Gran Bretaña, Japón, Perú, Puerto Rico y Venezuela.

Aquellos que no puedan asistir a la conferencia de prensa podrán verla luego, a demanda, en el canal de YouTube de la WBSC.