Líder supremo Mojtaba Jamenei amenaza con una "venganza que debe cumplirse" en contra de los "asesinos" de su padre

El pronunciamiento se produce tras masivos funerales en honor a Alí Jamenei, donde participaron "decenas de millones" de chiíes en diversas ciudades. Foto: AFP.

El pronunciamiento se produce tras masivos funerales en honor a Alí Jamenei, donde participaron "decenas de millones" de chiíes en diversas ciudades. Foto: AFP.

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El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, juró vengar de forma “inevitable” el asesinato de su padre y predecesor, Alí Jamenei, quien murió el pasado 28 de febrero durante una campaña de bombardeos conjuntos entre Israel y Estados Unidos en Teherán.

A través de un mensaje escrito difundido este sábado, el nuevo dirigente de la República Islámica advirtió que la represalia es un mandato nacional colectivo. “Este asunto no depende ni de mi existencia personal ni de la de otros funcionarios. Estemos presentes o no, ocurrirá”, sentenció en el manuscrito fechado el viernes y transmitido por la televisión estatal persa.

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La advertencia se hizo pública apenas unas horas después de que se conocieran informes de la inteligencia israelí que alertaban sobre una presunta trama iraní para asesinar a Donald Trump.

Aunque dos funcionarios de Estados Unidos confirmaron a Channel 12 la existencia de información previa compartida por Israel, matizaron que los reportes actuales no describen un “complot concreto”, sino más bien “conversaciones generales” entre altos mandos del régimen de Irán sobre la posibilidad de matar al presidente, lo que deja abierta la duda de si existe una amenaza como tal.

Un relevo marcado por el secretismo y las secuelas del ataque

Mojtaba Jamenei, de 56 años, asumió el cargo de líder supremo en marzo —un cargo superior al de presidente—, pero no realizó ninguna aparición pública desde su designación. Según varias fuentes, el actual dirigente resultó gravemente herido en el mismo ataque que le costó la vida a su progenitor el 28 de febrero.

En la misiva, Jamenei prometió vindicar tanto “la sangre pura” del exdirigente como la de “todos los mártires” de las “dos guerras” que enfrentaron a la República Islámica con Israel y Estados Unidos.

El ayatolá prometió mantener las enseñanzas de su padre “sin miedo a las dificultades de este camino” y dirigió una fuerte amenaza a quienes catalogó como “asesinos criminales y deshonrosos”, al afirmar que sus nombres “figuran en una lista” y que los responsables “se llevarán a la tumba su sueño de una muerte pacífica en la cama”.

Funerales históricos y movilización masiva

Las declaraciones constituyen su primer pronunciamiento desde la culminación de las honras fúnebres de Alí Jamenei, quien fue inhumado el viernes en la ciudad iraní de Mashhad. El sepelio cerró un periodo de seis días de ceremonias multitudinarias que recorrieron diversas localidades de Irán e Irak.

En el mismo mensaje, el líder supremo agradeció la asistencia a los actos de duelo y cifró en “decenas de millones” la concurrencia de fieles chiíes en ciudades como Teherán, Qom, Nayaf, Kerbala y Mashhad. Jamenei calificó esta participación masiva como un hecho de carácter “histórico” que, según su valoración, “rompe a los enemigos”.

El texto concluye asegurando que “pronto las gentes libres del mundo cumplirán su parte de esta misión divina”.