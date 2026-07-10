HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Indulto a Pedro Castillo y Ernesto Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Mundo

Petro se compromete con Lula a dejar el cargo el 6 de agosto y promover una transición pacífica en Colombia

El presidente colombiano aseguró a su homólogo brasileño que respetará el calendario constitucional, mientras el oficialismo prepara acciones legales para impugnar las elecciones.

El presidente Gustavo Petro confirmó a Luiz Inácio Lula da Silva que dejará el poder el 6 de agosto
El presidente Gustavo Petro confirmó a Luiz Inácio Lula da Silva que dejará el poder el 6 de agosto | AFP
Escuchar
Resumen
Compartir

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se comprometió ante su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a dejar el cargo el próximo 6 de agosto y a promover una transición pacífica de gobierno. Así lo confirmó este jueves la Presidencia de Brasil en un comunicado sobre la llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios durante la mañana.

Petro ratificó su intención de entregar el poder pese a que no reconoce como su sucesor a Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del 21 de junio, en las que derrotó al candidato oficialista Iván Cepeda. Su partido, el Pacto Histórico, anunció que presentará una demanda de nulidad ante el Consejo Nacional Electoral. Lula, por su parte, destacó el trabajo conjunto de los últimos años. "Reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país", escribió el mandatario brasileño en su cuenta de X.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Joven venezolana dejó su profesión de farmacéutica, llegó a EE.UU. y hoy es dueña de una exitosa empresa textil que sorprende a artistas famosos del mundo

lr.pe

De la Espriella planea posesión en un batallón

El presidente electo manifestó su intención de asumir el cargo en una guarnición militar el 7 de agosto, posiblemente en Popayán, capital del Cauca. Durante un evento en Cúcuta, donde encabezó la primera reunión preparatoria con autoridades regionales, explicó que buscaba rendir honor a policías y soldados. "Vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho", afirmó De la Espriella.

Analistas consultados advirtieron sobre la complejidad logística y de seguridad que implicaría trasladar al Congreso y a delegaciones internacionales hasta esa región, golpeada por el conflicto armado. El excanciller Julio Londoño Paredes calificó la propuesta de "un absurdo" y sugirió que, de mantenerse la fórmula militar, la ceremonia se realice en una guarnición cercana a Bogotá.

Empalme energético abre nuevo foco de tensión

Petro calificó de irresponsable al equipo del presidente electo por no asistir al empalme del sector energético, instancia clave para definir medidas ante un posible apagón en el segundo semestre por el fenómeno de El Niño. El mandatario recordó que su propia gestión recibió alertas similares sin que se concretara un colapso del sistema.

El jefe de Estado señaló que persisten funcionarios en Ecopetrol que retrasan decisiones a la espera del nuevo Gobierno y llamó a acelerar la compra de gas para garantizar su llegada antes de diciembre. "Ese es un crimen con el pueblo y la Nación", dijo Petro. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó la postura y sostuvo que suspender el empalme representa una irresponsabilidad para el país.

PUEDES VER: China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

lr.pe

Nuevo gobierno define su estrategia de comunicación

De la Espriella anunció la creación de una oficina que concentrará la comunicación institucional de su administración a partir del 7 de agosto. Designó al abogado Miller Soto Solano y a la periodista Carolina Gómez Sánchez como únicos voceros autorizados del Ejecutivo colombiano.

El equipo precisó que cualquier declaración emitida por personas distintas a los voceros oficiales no representará la posición del Gobierno. Soto, exasesor del Ministerio del Interior, quedó parapléjico a los 15 años tras un secuestro, mientras que Gómez, oriunda de Arauca, trabajó como presentadora en Red+ Noticias antes de asumir el nuevo cargo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Los hermanos colombianos que dejaron su país y conquistaron Londres con su propia cafetería: ahora buscan expandirse al mundo

Los hermanos colombianos que dejaron su país y conquistaron Londres con su propia cafetería: ahora buscan expandirse al mundo

LEER MÁS
Abelardo de la Espriella acusa a Petro de querer hacer "un golpe de Estado" tras suspender "proceso de empalme"

Abelardo de la Espriella acusa a Petro de querer hacer "un golpe de Estado" tras suspender "proceso de empalme"

LEER MÁS
Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total"  de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total"  de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

LEER MÁS
Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

LEER MÁS
Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

LEER MÁS
China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

China crea el scooter eléctrico más rápido del mundo que recorre más de 150 km: sus 2 motores generan 8.400 W de potencia

LEER MÁS
Joven venezolana dejó su profesión de farmacéutica, llegó a EE.UU. y hoy es dueña de una exitosa empresa textil que sorprende a artistas famosos del mundo

Joven venezolana dejó su profesión de farmacéutica, llegó a EE.UU. y hoy es dueña de una exitosa empresa textil que sorprende a artistas famosos del mundo

LEER MÁS
China presenta una moto eléctrica todoterreno que recorre más de 130 km con un motor de hasta 2,4 kW: baterías se recargan en 10 horas

China presenta una moto eléctrica todoterreno que recorre más de 130 km con un motor de hasta 2,4 kW: baterías se recargan en 10 horas

LEER MÁS
Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: “Ya sabes qué hacer"

Piloto abandona avión en pleno vuelo y deja el aterrizaje en manos de su estudiante de 22 años: “Ya sabes qué hacer"

LEER MÁS
China diseña la primera motocicleta de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

China diseña la primera motocicleta de producción con motor bóxer de 8 cilindros del mundo: parece un avión y recorre más de 400 km

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025