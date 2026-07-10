Petro se compromete con Lula a dejar el cargo el 6 de agosto y promover una transición pacífica en Colombia

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se comprometió ante su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a dejar el cargo el próximo 6 de agosto y a promover una transición pacífica de gobierno. Así lo confirmó este jueves la Presidencia de Brasil en un comunicado sobre la llamada telefónica que sostuvieron ambos mandatarios durante la mañana.

Petro ratificó su intención de entregar el poder pese a que no reconoce como su sucesor a Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del 21 de junio, en las que derrotó al candidato oficialista Iván Cepeda. Su partido, el Pacto Histórico, anunció que presentará una demanda de nulidad ante el Consejo Nacional Electoral. Lula, por su parte, destacó el trabajo conjunto de los últimos años. "Reafirmó su compromiso con la democracia y con una transición pacífica en el país", escribió el mandatario brasileño en su cuenta de X.

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De la Espriella planea posesión en un batallón

El presidente electo manifestó su intención de asumir el cargo en una guarnición militar el 7 de agosto, posiblemente en Popayán, capital del Cauca. Durante un evento en Cúcuta, donde encabezó la primera reunión preparatoria con autoridades regionales, explicó que buscaba rendir honor a policías y soldados. "Vamos a hacerlo de manera diferente, como nunca se ha hecho", afirmó De la Espriella.

Analistas consultados advirtieron sobre la complejidad logística y de seguridad que implicaría trasladar al Congreso y a delegaciones internacionales hasta esa región, golpeada por el conflicto armado. El excanciller Julio Londoño Paredes calificó la propuesta de "un absurdo" y sugirió que, de mantenerse la fórmula militar, la ceremonia se realice en una guarnición cercana a Bogotá.

Empalme energético abre nuevo foco de tensión

Petro calificó de irresponsable al equipo del presidente electo por no asistir al empalme del sector energético, instancia clave para definir medidas ante un posible apagón en el segundo semestre por el fenómeno de El Niño. El mandatario recordó que su propia gestión recibió alertas similares sin que se concretara un colapso del sistema.

El jefe de Estado señaló que persisten funcionarios en Ecopetrol que retrasan decisiones a la espera del nuevo Gobierno y llamó a acelerar la compra de gas para garantizar su llegada antes de diciembre. "Ese es un crimen con el pueblo y la Nación", dijo Petro. El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, respaldó la postura y sostuvo que suspender el empalme representa una irresponsabilidad para el país.

Nuevo gobierno define su estrategia de comunicación

De la Espriella anunció la creación de una oficina que concentrará la comunicación institucional de su administración a partir del 7 de agosto. Designó al abogado Miller Soto Solano y a la periodista Carolina Gómez Sánchez como únicos voceros autorizados del Ejecutivo colombiano.

El equipo precisó que cualquier declaración emitida por personas distintas a los voceros oficiales no representará la posición del Gobierno. Soto, exasesor del Ministerio del Interior, quedó parapléjico a los 15 años tras un secuestro, mientras que Gómez, oriunda de Arauca, trabajó como presentadora en Red+ Noticias antes de asumir el nuevo cargo.