Los hermanos Víctor y Santiago Gamboa fundaron Hermanos Colombian Coffee Roasters en 2018, convirtiéndose en un referente del café de especialidad en Londres con nueve locales. | Composición LR/Hermanos Colombian Coffee Roasters/Noticias RCN

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Víctor y Santiago Gamboa, dos hermanos colombianos que emigraron al Reino Unido a comienzos de la década de 2000, fundaron Hermanos Colombian Coffee Roasters. Lo que inició en 2018 como un local temporal en Walthamstow es hoy una de las marcas de café de especialidad con mayor reconocimiento en Londres, donde cuenta con nueve establecimientos. El proyecto, enfocado en acercar el grano de origen al público británico, proyecta un crecimiento internacional y comercializa también productos tradicionales del país sudamericano.

El éxito de la compañía, respaldado por su página oficial y una entrevista en Noticias RCN, implicó años de trabajo y limitaciones económicas. Los fundadores mantienen un fuerte compromiso con los caficultores de su tierra natal para expandir el negocio más allá del mercado inglés. "Queremos que la gente pudiera venir y experimentar un poquitico todo lo que Colombia tiene que ofrecer en términos de café", destacó Víctor.

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¿Cómo nació Hermanos, la cafetería que triunfa en Londres?

Santiago y Víctor Gamboa migraron al Reino Unido entre 2001 y 2002 con el objetivo inicial de aprender inglés. Tras establecerse en la capital británica, detectaron la ausencia de un espacio dedicado por completo al café colombiano de especialidad, un vacío comercial que transformaron en su principal meta. Con la firme intención de exhibir el potencial agrícola de su nación bajo un enfoque renovado, rememoraron la génesis del plan: "Ese era el sueño de nosotros".

La denominación de la empresa refleja el lazo sanguíneo de sus creadores, quienes sumaron al proyecto a su socio Adnan, un aliado que viajó a Sudamérica para empaparse de la cultura cafetera local. El propósito central de la marca consistió en fusionar el cultivo tradicional con las exigencias del mercado anglosajón contemporáneo. Las operaciones experimentales iniciaron en el hogar de Santiago, sitio donde adquirieron una tostadora pequeña y ensayaron diversas curvas de tostado para perfeccionar la fórmula.

El trayecto inicial supuso duras restricciones financieras, al punto de agotar los fondos disponibles justo después de asegurar el arrendamiento del segundo local. Para sostener el negocio, Santiago asumió jornadas de seis días semanales, mientras que su hermano compaginaba otro empleo y cubría los descansos en el establecimiento. La constancia y el enfoque en la excelencia dieron frutos entre los consumidores locales, un avance que Víctor resumió con optimismo: "Si el café tiene buena calidad, la gente aquí soporta eso".

¿Qué mercados buscan conquistar los hermanos colombianos y cuáles son sus metas?

La internacionalización constituye el eje estratégico de Hermanos Coffee desde su origen. Tras inaugurar su primer punto temporal en 2018, la compañía consolidó su presencia en diversos distritos de Londres y proyecta su expansión tanto en el territorio británico como en plazas extranjeras. Su modelo de negocio trasciende las cafeterías físicas, pues distribuye café de especialidad directamente a hogares y corporaciones para masificar su alcance.

El pilar operativo de la firma elimina intermediarios mediante alianzas directas con los productores colombianos, otorgándoles autonomía financiera. Víctor Gamboa destaca que esa política dignifica la labor agrícola y garantiza un artículo de máxima calidad para el consumidor. "El caficultor pone el precio del café, nosotros no ponemos el precio", afirmó el cofundador.

A largo plazo, las aspiraciones de los fundadores superan el mercado europeo y persiguen un impacto global. "Queremos que Hermanos tenga presencia en todos y cada uno de los países del mundo", resumió la visión Santiago Gamboa. Esta proyección busca posicionar el grano nacional como un embajador cultural que transforme la percepción de Colombia en el exterior.