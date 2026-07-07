Un informe conjunto del MPI y la OIM destaca la evolución del perfil de los migrantes retornados. Foto: OIM.

Un informe conjunto del MPI y la OIM destaca la evolución del perfil de los migrantes retornados. Foto: OIM.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Organización Internacional para las Migraciones registró que más de 31,700 migrantes repatriados llegaron a Guatemala durante el primer semestre del año, entre enero y junio. La alta cifra no es un hecho aislado para el país centroamericano, ya que en 2025 la nación recibió a más de 55,000 personas retornadas.

Un informe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), junto con la propia OIM destacó la evolución del perfil de las personas migrantes retornadas y las oportunidades que aportan. "Los datos son fundamentales para convertir el retorno en una oportunidad de reintegración sostenible", señaló una portavoz de la OIM.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

El estudio de ambas entidades también determinó que, entre el 31% de los encuestados que considerarían emigrar otra vez, casi ocho de cada 10 señalaron que estarían dispuestos a permanecer en la nación si existieran oportunidades de empleo.

Según los hallazgos reportados, cada vez más personas guatemaltecas regresan tras periodos prolongados en el extranjero. Sin embargo, un dato adverso es la desinformación sobre los servicios disponibles, las deudas relacionadas con su proceso migratorio y las dificultades para acceder a apoyo.

Un caso de regreso a la sociedad guatemalteca

Gerson es uno de los casos de retorno documentados por la OIM en su página oficial. De acuerdo con el artículo, formó parte de los más de 31,000 migrantes repatriados en 2026 y, a su llegada, fue trasladado al Centro de Recepción de Poblaciones Repatriadas (CRPR), donde recibió orientación sobre los documentos necesarios para reingresar a Guatemala.

"Sentí esa calidez humana nada más bajar del avión", recordó. "Había gente allí para darnos la bienvenida, diciéndonos: ‘Nos alegramos de que estéis aquí. Por favor, entrad’".

Según el reporte, durante este proceso de acogida, el ciudadano recibió ayuda práctica para recuperar su documento de identidad, su currículo, su permiso de conducir y los certificados de antecedentes policiales y penales. Además, gracias a los servicios de reintegración, Gerson recibió apoyo psicosocial y asistió a talleres que le ayudaron a reforzar habilidades cotidianas y laborales.

"Al principio, no tenía ni idea de lo que eran las habilidades sociales", complementó. "Pensaba que “soft” significaba algo así como repostería o manualidades".

Cabe mencionar que el actual programa gubernamental Plan Retorno al Hogar, lanzado en febrero de 2025, reúne a más de 20 instituciones gubernamentales, organizaciones internacionales y socios del sector privado en torno a varias iniciativas, entre ellas la puesta en funcionamiento de un Centro de Recepción y Registro en Ciudad de Guatemala.



