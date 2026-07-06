La Conmebol y el Club Olimpia actualizan el plan de ejecución, asegurando la entrega de la obra en los plazos exigidos por la FIFA, con una inversión de más de 60 millones de dólares. | Composición LR/El Nacional/Freepik

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La infraestructura para el Mundial 2030 progresa en América Latina con la edificación de un moderno recinto deportivo que albergará uno de los partidos inaugurales del centenario de la Copa del Mundo. Con el fin de satisfacer las exigencias de la FIFA, las autoridades y el Club Olimpia ratificaron un plan de ejecución actualizado que asegura la entrega de la obra en los plazos fijados. Además, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) validó ese ajuste estratégico para el torneo conmemorativo.

El titular del organismo continental, Alejandro Domínguez, detalló que el cronograma busca acelerar las tareas en el Estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb. "Participamos de una reunión de trabajo con el presidente y representantes del Club Olimpia para conocer de cerca los avances de las obras (...) Como CONMEBOL, estamos acompañando e impulsando estos proyectos en distintos estadios de Sudamérica", señaló el directivo mediante sus redes oficiales. Finalmente, remarcó que el esquema presentado permitirá "avanzar con mayor precisión y cumplimiento".

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La directiva de Conmebol y Olimpia se reunieron para el proyecto ODD Estadio. Foto: D10

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¿Qué país latinoamericano acelera las millonarias obras en su estadio para el Mundial 2030?

Paraguay inició la modernización de su infraestructura deportiva para recibir uno de los compromisos inaugurales de la cita mundialista del centenario, honor que comparte con Uruguay y Argentina. El histórico recinto Osvaldo Domínguez Dibb, ubicado en Asunción, fue seleccionado para una transformación radical que lo posicionará como el principal eje balompédico del territorio guaraní.

La planificación arquitectónica incluye el derribo completo de la estructura previa y la edificación de un complejo vanguardista con aforo para 46.000 asistentes. La Conmebol y el Club Olimpia detallaron que el nuevo espacio dispondrá de techado integral, palcos empresariales, locales comerciales y tecnología de punta bajo las normativas de la FIFA, con la meta de albergar eventos internacionales de gran escala.

Presupuesto final del nuevo estadio ODD, en Paraguay. Foto: @alvaroapontec/X

Esa renovación forma parte de una estrategia regional mucho más amplia para optimizar los recintos deportivos del continente. Al respecto, el presidente de la entidad matriz del balompié sudamericano, Alejandro Domínguez, enfatizó: “Seguimos trabajando en la remodelación de más de 100 estadios de Sudamérica para devolver al fútbol lo que es del fútbol”.

¿Cuándo inaugura Olimpia su nueva sede para el Mundial 2030?

El Club Olimpia, con el respaldo de la Conmebol, avanza en la edificación de su moderno recinto tras concluir la demolición y excavación del terreno. Los planes oficiales contemplan el inicio de la superestructura para el 1 de octubre de 2026 y el fin de las gradas el 31 de mayo de 2028. La culminación total del proyecto ocurrirá en junio de 2029, plazo que cumple la exigencia de la FIFA de entregar las sedes mundialistas un año antes del certamen.

Cronograma de la remodelación del estadio paraguayo para el Mundial 2030. Foto: Walter Ravinovich/Facebook

La inversión destinada a la construcción asciende a US$60.025.000, según la documentación de la entidad decana. Ese presupuesto reúne un aporte de US$20 millones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, junto a US$31 millones por explotación comercial del establecimiento y US$10,89 millones derivados de la venta de palcos corporativos.

A esa cifra se añaden US$1,825 millones invertidos en la compra de terrenos adyacentes a la antigua estructura. La expansión optimizará los accesos de los planteles y aficionados, ampliará los estacionamientos y adaptará el complejo a las normativas internacionales. Con este despliegue, Paraguay asegura un escenario renovado para albergar uno de los encuentros inaugurales de la Copa del Mundo.