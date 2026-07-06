HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Mundo

El país de América Latina que acelera obras por más de US$60 millones en su estadio para el partido del centenario del Mundial 2030

La remodelación incluye una estructura con capacidad para 46.000 espectadores y tecnologías de vanguardia, todo conforme a los estándares de la FIFA.

La Conmebol y el Club Olimpia actualizan el plan de ejecución, asegurando la entrega de la obra en los plazos exigidos por la FIFA, con una inversión de más de 60 millones de dólares.
La Conmebol y el Club Olimpia actualizan el plan de ejecución, asegurando la entrega de la obra en los plazos exigidos por la FIFA, con una inversión de más de 60 millones de dólares. | Composición LR/El Nacional/Freepik
Escuchar
Resumen
Compartir

La infraestructura para el Mundial 2030 progresa en América Latina con la edificación de un moderno recinto deportivo que albergará uno de los partidos inaugurales del centenario de la Copa del Mundo. Con el fin de satisfacer las exigencias de la FIFA, las autoridades y el Club Olimpia ratificaron un plan de ejecución actualizado que asegura la entrega de la obra en los plazos fijados. Además, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) validó ese ajuste estratégico para el torneo conmemorativo.

El titular del organismo continental, Alejandro Domínguez, detalló que el cronograma busca acelerar las tareas en el Estadio ueno Osvaldo Domínguez Dibb. "Participamos de una reunión de trabajo con el presidente y representantes del Club Olimpia para conocer de cerca los avances de las obras (...) Como CONMEBOL, estamos acompañando e impulsando estos proyectos en distintos estadios de Sudamérica", señaló el directivo mediante sus redes oficiales. Finalmente, remarcó que el esquema presentado permitirá "avanzar con mayor precisión y cumplimiento".

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
La directiva de Conmebol y Olimpia se reunieron para el proyecto ODD Estadio. Foto: D10

La directiva de Conmebol y Olimpia se reunieron para el proyecto ODD Estadio. Foto: D10

PUEDES VER: Estas 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas explican por qué Venezuela es un país tan propenso a sufrir devastadores terremotos

lr.pe

¿Qué país latinoamericano acelera las millonarias obras en su estadio para el Mundial 2030?

Paraguay inició la modernización de su infraestructura deportiva para recibir uno de los compromisos inaugurales de la cita mundialista del centenario, honor que comparte con Uruguay y Argentina. El histórico recinto Osvaldo Domínguez Dibb, ubicado en Asunción, fue seleccionado para una transformación radical que lo posicionará como el principal eje balompédico del territorio guaraní.

La planificación arquitectónica incluye el derribo completo de la estructura previa y la edificación de un complejo vanguardista con aforo para 46.000 asistentes. La Conmebol y el Club Olimpia detallaron que el nuevo espacio dispondrá de techado integral, palcos empresariales, locales comerciales y tecnología de punta bajo las normativas de la FIFA, con la meta de albergar eventos internacionales de gran escala.

Presupuesto final del nuevo estadio ODD, en Paraguay. Foto: @alvaroapontec/X

Presupuesto final del nuevo estadio ODD, en Paraguay. Foto: @alvaroapontec/X

Esa renovación forma parte de una estrategia regional mucho más amplia para optimizar los recintos deportivos del continente. Al respecto, el presidente de la entidad matriz del balompié sudamericano, Alejandro Domínguez, enfatizó: “Seguimos trabajando en la remodelación de más de 100 estadios de Sudamérica para devolver al fútbol lo que es del fútbol”.

PUEDES VER: China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

lr.pe

¿Cuándo inaugura Olimpia su nueva sede para el Mundial 2030?

El Club Olimpia, con el respaldo de la Conmebol, avanza en la edificación de su moderno recinto tras concluir la demolición y excavación del terreno. Los planes oficiales contemplan el inicio de la superestructura para el 1 de octubre de 2026 y el fin de las gradas el 31 de mayo de 2028. La culminación total del proyecto ocurrirá en junio de 2029, plazo que cumple la exigencia de la FIFA de entregar las sedes mundialistas un año antes del certamen.

Cronograma de la remodelación del estadio paraguayo para el Mundial 2030. Foto: Walter Ravinovich/Facebook

Cronograma de la remodelación del estadio paraguayo para el Mundial 2030. Foto: Walter Ravinovich/Facebook

La inversión destinada a la construcción asciende a US$60.025.000, según la documentación de la entidad decana. Ese presupuesto reúne un aporte de US$20 millones de la Confederación Sudamericana de Fútbol, junto a US$31 millones por explotación comercial del establecimiento y US$10,89 millones derivados de la venta de palcos corporativos.

A esa cifra se añaden US$1,825 millones invertidos en la compra de terrenos adyacentes a la antigua estructura. La expansión optimizará los accesos de los planteles y aficionados, ampliará los estacionamientos y adaptará el complejo a las normativas internacionales. Con este despliegue, Paraguay asegura un escenario renovado para albergar uno de los encuentros inaugurales de la Copa del Mundo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Estas 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas explican por qué Venezuela es un país tan propenso a sufrir devastadores terremotos

Estas 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas explican por qué Venezuela es un país tan propenso a sufrir devastadores terremotos

LEER MÁS
Perú es el país con mejor reputación internacional en América Latina y el único en el top 30 mundial superando a EE.UU. y China

Perú es el país con mejor reputación internacional en América Latina y el único en el top 30 mundial superando a EE.UU. y China

LEER MÁS
Buena noticia para América Latina: Perú, México y otros 4 países de la región entran al top 50 de mejor reputación mundial

Buena noticia para América Latina: Perú, México y otros 4 países de la región entran al top 50 de mejor reputación mundial

LEER MÁS
Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

LEER MÁS
Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

Abelardo de la Espriella eliminará la "paz total" de Petro y reactivará las órdenes de captura contra grupos armados

LEER MÁS
China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

China lanza un misil balístico desde un submarino en el Pacífico y desata la preocupación de Australia, Japón y Taiwán

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

LEER MÁS
Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

Más de 10.700 desplazados viven en campamentos tras los terremotos en Venezuela y la ONU alerta nuevas necesidades

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025