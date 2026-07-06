El 1 de marzo de 1982, la misión soviética Venera 13 logró un hito histórico al descender en Venus, sobreviviendo 127 minutos en condiciones extremas de temperatura y presión. | Foto: NASA/JPL/mejorada con IA

El 1 de marzo de 1982, la misión soviética Venera 13 logró un hito histórico al descender en Venus, sobreviviendo 127 minutos en condiciones extremas de temperatura y presión. | Foto: NASA/JPL/mejorada con IA

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El 1 de marzo de 1982, la misión soviética Venera 13 conquistó un hito histórico en la exploración espacial al descender con éxito sobre la superficie de Venus. A pesar de soportar temperaturas extremas de 467 °C y una presión atmosférica 92 veces superior a la de la Tierra, el módulo de aterrizaje recolectó datos durante 127 minutos. Según los registros de la NASA, los ingenieros construyeron el vehículo para resistir apenas 32 minutos, por lo cual su rendimiento superó con creces los cálculos iniciales del equipo técnico.

El planeta vecino destaca como el entorno más caliente del sistema solar para los dispositivos de reconocimiento terrestre debido a su atmósfera saturada de dióxido de carbono y densas nubes de ácido sulfúrico. Este escenario provoca un potente efecto invernadero global que destruye casi cualquier tecnología. Entre 1961 y 1984, la URSS ejecutó el programa Venera y se consolidó hasta la fecha como el único proyecto humano que logró colocar con éxito módulos sobre el terreno venusino y transmitir información científica directamente desde ese entorno.

Mapa topográfico de Venus bajo nubes por datos de Magallanes. Violeta indica zonas bajas; rojo, los Montes Maxwell. Foto: NASA/JPL/Instituto Tecnológico de California

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¿Qué descubrió la misión Venera 13 en el suelo de Venus?

La sonda soviética capturó las primeras fotografías cromáticas desde la superficie del planeta, un hito que la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Planetary Society califican como un registro único. El sistema fotográfico empleó filtros ópticos para registrar el entorno, cuyos datos procesados en la Tierra revelaron panoramas nítidos. Las postales muestran un relieve colmado de bloques rocosos angulares, sedimentos delgados y un horizonte difuso bajo una luz anaranjada que provoca la densa atmósfera.

El material visual también exhibe componentes de la propia nave espacial tras su descenso. Las imágenes exponen las cubiertas protectoras de los lentes y el brazo mecánico que recolectó los fragmentos del suelo. Según la documentación del especialista Don P. Mitchell, el mecanismo perforó la corteza y trasladó los componentes a una cámara hermética, donde un espectrómetro de fluorescencia de rayos X efectuó el estudio químico antes de que el calor extremo destruyera los dispositivos.

Superficie de Venus en Febe Regio, fotografiada por el módulo soviético Venera 13 el 1 de marzo de 1982. Foto: Programa Soviético de Exploración Planetaria/NSSD/NASA

Los análisis de laboratorio publicados en el Journal of Geophysical Research por el científico Yuri Surkov determinaron que las rocas estudiadas presentaban características similares a basaltos alcalinos ricos en potasio. Asimismo, el robot registró audio y variables meteorológicas útiles para calcular la velocidad del viento en la base. La NASA resalta que los hallazgos ofrecieron una de las descripciones directas iniciales del ecosistema venusino, lo que complementó los datos de los satélites orbitales.

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¿Qué hace que Venus sea el entorno más hostil para las sondas espaciales?

El segundo planeta del sistema solar presenta un escenario extremo que destruye cualquier tecnología humana en cuestión de minutos. La NASA advierte que "la temperatura superficial supera el punto de fusión del plomo", combinada con una presión similar a la de un océano terrestre a 900 metros de profundidad. Esa letal realidad se complementa con nubes de ácido sulfúrico y un aire saturado de dióxido de carbono que corroen los materiales de inmediato.

Vista 3D de domos volcánicos en Venus (Alpha Regio) creados por lava viscosa. Foto NASA/JPL/Caltech

Para resistir ese infierno, los ingenieros soviéticos del programa Venera crearon una estructura dotada de blindaje térmico y refrigeración interna previa al descenso. La ESA destaca que estos componentes retrasaron el calentamiento de la electrónica, logrando que el vehículo operara por casi 130 minutos. Los expertos atribuyen este éxito histórico a márgenes de diseño sumamente estrictos y a un aterrizaje en una zona levemente más benévola de lo previsto.

Cuarenta años después, los datos recopilados por Venera 13 guían el desarrollo de proyectos modernos de exploración. La agencia estadounidense planifica las misiones DAVINCI y VERITAS para analizar la atmósfera y cartografiar el relieve mediante radar de alta resolución. Asimismo, Europa prepara el orbitador EnVision con el propósito de descifrar la evolución geológica de un mundo cuyo estudio científico sigue desafiando los límites de la ingeniería actual.