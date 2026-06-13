El hallazgo en Guatemala que podría cambiar la historia: una figurilla de 2700 años con los números más antiguos de Mesoamérica

Figurilla de cerámica con forma de pestaña, diadema y posible numeración de puntos, del Grupo Joyas. | Foto: Julia Guernsey

Figurilla de cerámica con forma de pestaña, diadema y posible numeración de puntos, del Grupo Joyas. | Foto: Julia Guernsey

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Un descubrimiento arqueológico en Guatemala genera gran interés entre los especialistas por lo que podría revelar sobre los orígenes de las matemáticas y la escritura en Mesoamérica. Investigadores hallaron una pequeña figurilla de cerámica de aproximadamente 2.700 años de antigüedad que presenta una serie de puntos grabados que podrían representar el sistema de numeración más antiguo documentado hasta ahora en la región.

La pieza fue encontrada en el sitio arqueológico de La Blanca, una antigua ciudad ubicada en la costa del Pacífico guatemalteco. Según el estudio publicado en Latin American Antiquity, realizado por expertos de universidades estadounidenses, la figurilla habría sido elaborada entre los años 750 y 650 a. C., varios siglos antes de las evidencias más conocidas de numeración mesoamericana.

Figurillas con forma de pestaña en La Blanca.

Una figurilla con 11 puntos que podría representar un número

El objeto pertenece a la tradición de las llamadas "figurillas lengüeta", caracterizadas por presentar una prolongación plana en lugar de un rostro detallado. Lo que ha llamado la atención de los investigadores es la presencia de 11 pequeños círculos impresos en la parte superior de la pieza antes de su cocción.

Los puntos están distribuidos en tres columnas verticales: una con tres marcas y dos con cuatro cada una. Los especialistas consideran que esta disposición no parece responder a una función decorativa común, ya que las composiciones artísticas de la época tendían a buscar la simetría mediante números pares.

Por ello, plantean la posibilidad de que los 11 puntos representen ese número, lo que convertiría a la figurilla en la evidencia fechada de manera más antigua de un posible sistema de numeración basado en puntos en Mesoamérica.

El hallazgo podría aportar nuevas pistas sobre el origen de los sistemas numéricos

La importancia del descubrimiento radica en que los sistemas de numeración mesoamericanos conocidos, basados en barras y puntos, aparecen documentados con claridad varios siglos después. Los investigadores sostienen que los sistemas numéricos podrían haberse desarrollado incluso antes que la escritura formal, con un papel clave en la organización social y religiosa de las antiguas civilizaciones.

Además, la ubicación de los puntos en la zona de la cabeza de la figurilla sugiere una posible relación entre la numeración y la identidad personal. Los autores del estudio recuerdan que en diversas culturas mesoamericanas la cabeza y los tocados eran espacios utilizados para representar información relevante sobre el estatus, el destino o las características de una persona.

Aunque los expertos reconocen que no es posible confirmar con absoluta certeza que se trate de un número, consideran que el hallazgo abre una nueva línea de investigación sobre los orígenes del pensamiento matemático y simbólico en las culturas prehispánicas de la región.