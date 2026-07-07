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Argentina vs Egipto EN VIVO: hora y canal del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

El enfrentamiento por los 8vos de final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de Argentina y Egipto se disputará en el Mercedes-Benz Stadium.

Argentina y Egipto se enfrentan en los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
Argentina y Egipto se enfrentan en los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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Argentina vs Egipto EN VIVO juegan HOY martes 7 de julio, desde las 11.00 a. m. (hora peruana), por el Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en el Mercedes-Benz Stadium, con transmisión por TV a cargo del canal DSports. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La actual campeona del torneo, la selección de Argentina, llega a este partido luego de haber ganado 3-2 a Cabo Verde en los octavos de final. Este duelo tuvo que definirse en la prórroga luego de empatar en el tiempo regular. En cuanto a Egipto, hizo lo propio ante Australia, donde ganaron su duelo en la tanda de penales.

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¿A qué hora se juega Argentina vs Egipto HOY?

En territorio peruano, el duelo entre Argentina y Egipto se podrá seguir desde las 11.00 a. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 10.00 a. m.
  • Colombia, Ecuador: 11.00 a. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 12.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 12.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 1.00 p. m.
  • España: 6.00 p. m.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto EN VIVO por el Mundial 2026?

El duelo entre Argentina y Egipto, correspondiente a los 8vos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports para toda Sudamérica.

¿Dónde ver Argentina vs Egipto online gratis?

Si deseas ver Argentina vs Egipto online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

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Alineaciones de Argentina vs Egipto: posibles formaciones

Estas son las posibles oncenas titulares de ambas selecciones.

  • Argentina: E. Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; de Paul, Mac Allister, Fernández, Almada; Messi y Lautaro Martínez.
  • Egipto: Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez; Fathy, Attia; Salah, Ashour, Ziko y Marmoush.

Argentina vs Egipto: pronóstico y cuotas

Las principales casas de apuestas dan como amplia favorita a la selección de Argentina para este encuentro.

  • Betsson: gana Argentina (1,39), empate (4,75), gana Egipto (10,00)
  • Betano: gana Argentina (1,42), empate (4,70), gana Egipto (9,50)
  • Bet365: gana Argentina (1,36), empate (4,75), gana Egipto (9,00)
  • 1XBet: gana Argentina (1,42), empate (4,86), gana Egipto (9,40)
  • Caliente: gana Argentina (1,40), empate (4,60), gana Egipto (9,40)
  • Doradobet: gana Argentina (1,41), empate (4,80), gana Egipto (8,90).
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