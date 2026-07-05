FLOW en Lima 2026: setlist, horarios y todo lo que debes saber del concierto 'Naruto The Rock World Tour' en Costa 21
La banda japonesa FLOW vuelve a Perú en 2026 con un imperdible concierto en Costa 21. Icónicas canciones del anime 'Naruto' forman parte del setlist de su gira por Latinoamérica.
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La banda FLOW, responsable de algunos de los openings más recordados de ‘Naruto’, regresa a Lima este 7 de julio de 2026 con un espectáculo que promete ser histórico. El concierto forma parte de la tercera etapa de su ‘Naruto The Rock World Tour’, que recorre Latinoamérica con una propuesta que mezcla rock japonés y nostalgia anime.
El evento se realizará en Costa 21, San Miguel, y será una cita obligatoria para los fanáticos que crecieron con los himnos de la serie. La agrupación ofrecerá un repertorio cargado de clásicos y covers que marcaron generaciones, en una puesta en escena que combina música, visuales y conexión directa con el público.
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Horario, lugar y entradas para ver a FLOW en Lima 2026
El concierto de FLOW en Lima está programado para iniciar a las 9.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas. El ingreso será únicamente con ticket o e-ticket, disponible en Teleticket desde dos días antes del evento. El recinto elegido es Costa 21, en San Miguel, un espacio abierto que permitirá disfrutar de la potencia sonora de FLOW junto al mar.
Posible setlist de FLOW en Lima 2026
El espectáculo está diseñado como un homenaje a la saga que convirtió a FLOW en referente mundial. La banda, integrada por Keigo Hayashi, Kōshi Asakawa, Takeshi Asakawa, Hiroshi Iwasaki y Yasutarō Gotō, interpretará los openings y endings más emblemáticos de ‘Naruto’. Además, brindarán versiones especiales y covers de otros artistas que también formaron parte de la historia del anime, como Asian Kung-Fu Generation, quienes el 1 de julio se volvieron a presentar en la capital limeña tras casi 10 años de ausencia.
La propuesta busca transportar al público a la atmósfera de la serie, con visuales y un setlist que repasa dos décadas de música vinculada al universo ninja.
- ‘Naruto Main Theme’ (Musashi Project cover)
- ‘Haruka Kanata’ (ASIAN KUNG-FU GENERATION cover)
- ‘Viva Rock’ (ORANGE RANGE cover)
- ‘Re:member’
- ‘Yura Yura’ (Hearts Grow cover)
- ‘Hero’s Come Back!!’ (nobodyknows+ cover)
- ‘Nagareboshi Shooting Star’ (HOME MADE Kazoku cover)
- ‘Blue Bird’ (Ikimonogakari cover)
- ‘Closer’ (Joe Inoue cover)
- ‘Sign’ (Piano Ballad ver.)
- ‘Niji no Sora’
- ‘Member Shoukai’ (solo instrumental con BGM de Yasuharu Takanashi)
- ‘Silhouette’ (KANA-BOON cover)
- ‘GO!!!’
- ‘Gold’
- ‘Kara no Kokoro’ (Anly cover)
- ‘Sign’.