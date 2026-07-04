HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

China revoluciona el vuelo hipersónico con un motor que cambia de forma en el aire y redefine el mapa militar ante EE.UU. y Rusia

El motor logra funcionar desde Mach 1,8 hasta Mach 6 sin fallar. Este avance chino destaca la importancia industrial de materiales como el grafito.

China avanza en tecnología hipersónica con un nuevo motor capaz de modificar su geometría interna en pleno funcionamiento. Este desarrollo promete revolucionar la aviación militar y aeroespacial.
China avanza en tecnología hipersónica con un nuevo motor capaz de modificar su geometría interna en pleno funcionamiento. Este desarrollo promete revolucionar la aviación militar y aeroespacial. | Foto: Chinese Journal of Aeronautics
Escuchar
Resumen
Compartir

China acelera la carrera tecnológica global con el ensayo en laboratorio de un motor hipersónico capaz de modificar su geometría interna en pleno funcionamiento. Según South China Morning Post, ese avance transforma un concepto eminentemente teórico en una realidad experimental. La innovación promete desatar una nueva era en la aviación militar y aeroespacial al optimizar el rendimiento del sistema bajo condiciones extremas.

Los investigadores de la Northwestern Polytechnical University y del Beijing Power Machinery Institute lideran el desarrollo, enfocado en mantener una operación estable en rangos de velocidad extrema. Aunque los resultados carecen de verificación independiente en vuelos reales, la prensa asiática califica el estudio como un paso relevante dentro de la competencia internacional por el dominio del régimen hipersónico ante Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ HAY DESPUÉS DE LA MUERTE? LO QUE DICE EL MUNDO ESPIRITUAL ✨ | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

lr.pe

¿Cómo funciona el nuevo motor hipersónico de geometría variable desarrollado por China?

Un estatorreactor de geometría variable lidera la innovación en el gigante asiático al utilizar el aire externo para la combustión y modificar su estructura interna en tiempo real. El diseño incorpora una “garganta” ajustable que regula el flujo de aire a velocidades que van desde el régimen supersónico hasta condiciones cercanas a Mach 6. Esa configuración técnica optimiza el rendimiento aerodinámico en diferentes etapas del trayecto sin interrumpir la aceleración.

En un centro de pruebas en China, un motor hipersónico ha funcionado de forma continua desde una velocidad relativamente modesta de Mach 1,8 hasta Mach 6 sin fallar. Foto: South China Morning Post

En un centro de pruebas en China, un motor hipersónico ha funcionado de forma continua desde una velocidad relativamente modesta de Mach 1,8 hasta Mach 6 sin fallar. Foto: South China Morning Post

La clave del avance radica en la capacidad del sistema para mantener sellos estructurales bajo temperaturas extremas. Informes técnicos describen el uso combinado de materiales cerámicos y grafito de alta densidad para reducir fugas de gases calientes, un obstáculo histórico en este tipo de propulsión. Gracias a este enfoque de ingeniería, los científicos buscan resolver la transición continua entre distintas fases de combustión sin emplear mecanismos separados.

En el ámbito experimental, el dispositivo demostró una operación estable dentro de entornos simulados de alta entalpía que reproducen el calentamiento aerodinámico extremo. Publicaciones del sector aeroespacial señalan que dicha arquitectura simplificará los futuros vehículos hipersónicos al eliminar la dependencia de tecnologías combinadas. No obstante, expertos citados por la revista Aerospace Science and Technology advierten que "la escalabilidad hacia vuelos reales sigue siendo el principal desafío" para su implementación definitiva.

PUEDES VER: Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

lr.pe

¿Qué impacto tiene el motor hipersónico de China frente al poder militar de otras potencias mundiales?

El avance en propulsión hipersónica intensifica la competencia estratégica entre las grandes potencias. Estados Unidos, China y Rusia ya probaron vehículos que superan Mach 5, como el DF-17 asiático o el Avangard ruso, mientras que agencias como DARPA aceleran sus programas de planeadores. Sin embargo, el desarrollo de motores reutilizables continúa como un desafío pendiente en el ámbito operativo global.

Especialistas del sector defensa, citados por el South China Morning Post, señalan que la superioridad radica en la maniobrabilidad y la reutilización de las plataformas, elementos que alteran los tiempos de respuesta de los escudos antimisiles. A pesar de esto, el U.S. Congressional Research Service advierte que "muchas demostraciones hipersónicas siguen estando limitadas a entornos de prueba y no a despliegue operativo sostenido".

La faceta industrial resulta crucial en esta carrera tecnológica. El empleo de materiales como el grafito de alta pureza genera una fuerte dependencia de cadenas de suministro estratégicas, un aspecto clave en los informes de la Unión Europea sobre materias primas críticas. Por ello, Washington y Bruselas impulsan políticas para diversificar el acceso a tales insumos, conscientes de que el liderazgo no se limita a la aerodinámica, sino a la capacidad fabril a gran escala.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
La obra hidráulica preinca de más de 3.000 años en Perú que aún evalúan los científicos por su posible conexión entre océanos

La obra hidráulica preinca de más de 3.000 años en Perú que aún evalúan los científicos por su posible conexión entre océanos

LEER MÁS
El puente sobre el mar más largo de América Latina se construye en Brasil por más de US$2.200 millones: megaobra lista en 2031

El puente sobre el mar más largo de América Latina se construye en Brasil por más de US$2.200 millones: megaobra lista en 2031

LEER MÁS
Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

LEER MÁS
Estados Unidos llega a los 250 años de su independencia con una población preocupada por su economía, democracia y futuro

Estados Unidos llega a los 250 años de su independencia con una población preocupada por su economía, democracia y futuro

LEER MÁS
¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

¿Cómo nació el picarón? El dulce peruano que conquistó a soldados chilenos en la Lima de San Martín hace más de 200 años

LEER MÁS
Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

Noruega iniciará la construcción del primer túnel del mundo para barcos y cruceros: atravesará una montaña y estaría listo en 2032

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

China presenta el primer vehículo eléctrico del mundo con batería de iones de sodio: recorre 400 kilómetros con una sola carga

LEER MÁS
Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

Cabo Verde más allá del Mundial 2026: un paraíso con paisajes de 'Jurassic Park' y un plato idéntico al locro para deleitar

LEER MÁS
Estas 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas explican por qué Venezuela es un país tan propenso a sufrir devastadores terremotos

Estas 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas explican por qué Venezuela es un país tan propenso a sufrir devastadores terremotos

LEER MÁS
María Corina Machado insiste en su regreso a Venezuela tras terremoto que deja 2.645 muertos y 50.000 desaparecidos

María Corina Machado insiste en su regreso a Venezuela tras terremoto que deja 2.645 muertos y 50.000 desaparecidos

LEER MÁS
Trump en el Monte Rushmore reaviva el discurso anticomunista en un 4 de julio marcado por la división en EE. UU.

Trump en el Monte Rushmore reaviva el discurso anticomunista en un 4 de julio marcado por la división en EE. UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025