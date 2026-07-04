China avanza en tecnología hipersónica con un nuevo motor capaz de modificar su geometría interna en pleno funcionamiento. Este desarrollo promete revolucionar la aviación militar y aeroespacial. | Foto: Chinese Journal of Aeronautics

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China acelera la carrera tecnológica global con el ensayo en laboratorio de un motor hipersónico capaz de modificar su geometría interna en pleno funcionamiento. Según South China Morning Post, ese avance transforma un concepto eminentemente teórico en una realidad experimental. La innovación promete desatar una nueva era en la aviación militar y aeroespacial al optimizar el rendimiento del sistema bajo condiciones extremas.

Los investigadores de la Northwestern Polytechnical University y del Beijing Power Machinery Institute lideran el desarrollo, enfocado en mantener una operación estable en rangos de velocidad extrema. Aunque los resultados carecen de verificación independiente en vuelos reales, la prensa asiática califica el estudio como un paso relevante dentro de la competencia internacional por el dominio del régimen hipersónico ante Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea.

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¿Cómo funciona el nuevo motor hipersónico de geometría variable desarrollado por China?

Un estatorreactor de geometría variable lidera la innovación en el gigante asiático al utilizar el aire externo para la combustión y modificar su estructura interna en tiempo real. El diseño incorpora una “garganta” ajustable que regula el flujo de aire a velocidades que van desde el régimen supersónico hasta condiciones cercanas a Mach 6. Esa configuración técnica optimiza el rendimiento aerodinámico en diferentes etapas del trayecto sin interrumpir la aceleración.

En un centro de pruebas en China, un motor hipersónico ha funcionado de forma continua desde una velocidad relativamente modesta de Mach 1,8 hasta Mach 6 sin fallar. Foto: South China Morning Post

La clave del avance radica en la capacidad del sistema para mantener sellos estructurales bajo temperaturas extremas. Informes técnicos describen el uso combinado de materiales cerámicos y grafito de alta densidad para reducir fugas de gases calientes, un obstáculo histórico en este tipo de propulsión. Gracias a este enfoque de ingeniería, los científicos buscan resolver la transición continua entre distintas fases de combustión sin emplear mecanismos separados.

En el ámbito experimental, el dispositivo demostró una operación estable dentro de entornos simulados de alta entalpía que reproducen el calentamiento aerodinámico extremo. Publicaciones del sector aeroespacial señalan que dicha arquitectura simplificará los futuros vehículos hipersónicos al eliminar la dependencia de tecnologías combinadas. No obstante, expertos citados por la revista Aerospace Science and Technology advierten que "la escalabilidad hacia vuelos reales sigue siendo el principal desafío" para su implementación definitiva.

¿Qué impacto tiene el motor hipersónico de China frente al poder militar de otras potencias mundiales?

El avance en propulsión hipersónica intensifica la competencia estratégica entre las grandes potencias. Estados Unidos, China y Rusia ya probaron vehículos que superan Mach 5, como el DF-17 asiático o el Avangard ruso, mientras que agencias como DARPA aceleran sus programas de planeadores. Sin embargo, el desarrollo de motores reutilizables continúa como un desafío pendiente en el ámbito operativo global.

Especialistas del sector defensa, citados por el South China Morning Post, señalan que la superioridad radica en la maniobrabilidad y la reutilización de las plataformas, elementos que alteran los tiempos de respuesta de los escudos antimisiles. A pesar de esto, el U.S. Congressional Research Service advierte que "muchas demostraciones hipersónicas siguen estando limitadas a entornos de prueba y no a despliegue operativo sostenido".

La faceta industrial resulta crucial en esta carrera tecnológica. El empleo de materiales como el grafito de alta pureza genera una fuerte dependencia de cadenas de suministro estratégicas, un aspecto clave en los informes de la Unión Europea sobre materias primas críticas. Por ello, Washington y Bruselas impulsan políticas para diversificar el acceso a tales insumos, conscientes de que el liderazgo no se limita a la aerodinámica, sino a la capacidad fabril a gran escala.