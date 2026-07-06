India avanza en infraestructura con un histórico corredor ferroviario de alta velocidad entre Mumbai y Ahmedabad, destacando el primer túnel submarino del país. | Ilustración LR/CDN/Reddit/ChatGPT

India avanza en infraestructura con un histórico corredor ferroviario de alta velocidad entre Mumbai y Ahmedabad, destacando el primer túnel submarino del país. | Ilustración LR/CDN/Reddit/ChatGPT

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India impulsa la infraestructura de transporte nacional mediante la construcción de un histórico corredor. La megaobra destaca por el primer túnel ferroviario submarino del país, el cual alcanzará una profundidad máxima de 56 metros bajo el nivel del mar en Thane Creek. Para este desafío, la National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) emplea dos tuneladoras (Tunnel Boring Machines o TBM) de 3.000 toneladas y 13,56 metros de diámetro, maquinaria sin precedentes en territorio indio, según el organismo oficial.

El avance emula la expansión tecnológica de China en su red ferroviaria de alta velocidad con proyectos de gran escala. Los equipos superarán formaciones geológicas complejas bajo estrictos estándares de seguridad, precisión y eficiencia temporal. Al respecto, la entidad señaló en su presentación técnica: "Estas tuneladoras están diseñadas específicamente para las condiciones geológicas del proyecto", una afirmación que resalta la adaptación del sistema a las demandas del subsuelo.

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¿Qué tecnología y estaciones tendrá el corredor ferroviario de alta velocidad en India?

El Corredor Ferroviario de Alta Velocidad Mumbai-Ahmedabad unirá el principal centro financiero de India con el estado de Gujarat a lo largo de 508,17 kilómetros. La megaobra implementará la tecnología japonesa Shinkansen y contará con un trazado de 12 estaciones, entre las cuales destacan Thane, Surat, Vadodara y Sabarmati. La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) respalda la iniciativa mediante asistencia técnica y la mayor parte del financiamiento a través de préstamos concesionales.

La sección más compleja del proyecto es el tramo subterráneo de 21 kilómetros que conecta Bandra Kurla Complex con Shilphata. Esa ruta incluye un trayecto de siete kilómetros bajo el lecho marino de Thane Creek, donde potentes tuneladoras trabajarán a profundidades de entre 25 y 56 metros. Según la NHSRCL, "cada equipo incorpora una cabeza de corte de unas 350 toneladas equipada con 84 discos cortadores, 124 rascadores y 16 cucharas de excavación" para superar las distintas condiciones del suelo rocoso.

Además de los túneles, la infraestructura abarca cerca de 460 kilómetros de viaductos elevados y segmentos en superficie. Los modernos trenes E5 Series Shinkansen, desarrollados por East Japan Railway Company (JR East), alcanzarán velocidades de hasta 320 km/h. De acuerdo con el Ministerio de Ferrocarriles indio, la nueva red disminuirá de forma drástica el tiempo de viaje actual, un beneficio que potenciará la movilidad de pasajeros y el crecimiento económico en la región occidental del país.

¿Cuándo operará el tren de alta velocidad en India y qué tecnología utiliza?

La NHSRCL prevé inaugurar un tramo inicial entre Surat y Bilimora, en Gujarat, durante 2027, mientras que la conclusión total del corredor se proyecta para el periodo de 2029 a 2030. El calendario sufrió modificaciones debido a retrasos por la crisis sanitaria global y la obtención de terrenos. No obstante, las autoridades sostienen que la ejecución progresa en diversos frentes simultáneamente.

La comparación con China surge porque ambos países impulsan redes ferroviarias veloces apoyadas en obras de gran envergadura, incluidos túneles submarinos. El gigante asiático ya opera infraestructuras similares, mientras que la nación hindú adopta esa estrategia con ingeniería nipona. El trayecto Mumbai-Ahmedabad prescinde de tecnología china y se basa en el modelo Shinkansen, gracias a un pacto bilateral firmado en 2015.

Entre los aspectos pendientes figuran la fecha exacta de apertura para todo el recorrido, el término de las estructuras civiles complejas y las pruebas de seguridad. La JICA y la corporación ferroviaria señalaron que el objetivo es garantizar que la megaobra cumpla con los estándares internacionales antes del servicio comercial, considerado "uno de los proyectos de transporte más ambiciosos en la historia de India".