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Una avioneta se estrella contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín, y desata un gran operativo de emergencia

Una avioneta se estrelló contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín, abrió un agujero en su fachada y provocó un amplio operativo de emergencia en el principal distrito financiero de la capital china.

Una avioneta se estrelló contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín, generando un gran operativo de emergencia
Una avioneta se estrelló contra el China Zun, el rascacielos más alto de Pekín, generando un gran operativo de emergencia | composición LR/X
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Una avioneta se estrelló este viernes contra el China Zun, también conocido como Torre Citic, el rascacielos más alto de Pekín, en pleno distrito financiero de Guomao. El impacto abrió un agujero en la fachada acristalada del edificio y provocó un amplio operativo de emergencia, con presencia de policías y ambulancias, además del cierre de varias calles. Hasta el momento, las autoridades chinas no han informado si existen víctimas ni las causas del accidente.

Videos difundidos en redes sociales internacionales muestran fragmentos de la aeronave esparcidos cerca del edificio y daños en vehículos que transitaban por la zona. También se observó a personas que abandonaban la torre tras la evacuación. El China Zun, de 528 metros de altura, domina el perfil urbano del distrito de Chaoyang y alberga la sede de China International Trust and Investment Corporation.

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Testigos relatan pánico

Un ciudadano español residente en Pekín declaró a EFE que encontró un fuerte despliegue de seguridad al llegar al lugar. "Decenas de coches de policía. Muchas ambulancias y ambos sentidos de la calle cortados", relató el testigo, quien prefirió mantener el anonimato.

Otra persona presente, identificada por el South China Morning Post con el apellido Lin, aseguró que abandonó el edificio de inmediato. "Salí corriendo sin mi documento de identidad ni mi bolso", afirmó tras la evacuación. Un trabajador de un inmueble cercano indicó que escuchó un fuerte estruendo alrededor de las 17.40, aunque no alcanzó a observar el momento del impacto.

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Misterio sobre las causas del accidente aéreo

Las autoridades aún no han explicado qué provocó el choque ni han confirmado cuántas personas viajaban en la aeronave. Fotografías difundidas en internet muestran la matrícula B-12PP, que, según Flightradar24, corresponde a un modelo Sunward SA60L Aurora perteneciente a Shuangyue General Aviation, empresa vinculada con formación de pilotos privados y vuelos turísticos.

El accidente ocurre pocas semanas después de que Pekín endureciera las restricciones sobre el uso del espacio aéreo destinado a aeronaves ligeras y drones. Para operar este tipo de vuelos se requiere autorización de la Administración de Aviación Civil de China y de la Fuerza Aérea del Ejército Popular de Liberación.

Mientras las imágenes del incidente circularon ampliamente en la red social X, usuarios señalaron que publicaciones relacionadas desaparecieron rápidamente de plataformas como Weibo, Douyin y WeChat, donde tampoco era posible compartir algunos contenidos sobre el accidente.

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